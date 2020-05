Mascherine, come e quando usarle (e le istruzioni per smaltirle) Sono davvero molte le cose da sapere quando parliamo del principale Dispositivo di protezione individuale raccomandato ai cittadini per affontare il “post lockdown” di V.N.

Sono davvero molte le cose da sapere quando parliamo del principale Dispositivo di protezione individuale raccomandato ai cittadini per affontare il "post lockdown"

“Chirurgica”, “di comunità”, oppure “fatta in casa”. Monouso o lavabile. A prezzo calmierato o di mercato. Da smaltire nell’indifferenziato oppure no. Ma potremmo continuare: sono davvero molte le opzioni e le cose da sapere quando parliamo di mascherine (e di guanti), ormai compagne inseparabili di ogni nostra uscita di casa “post lockdown”. Qui un vademecum sintetico sull’uso delle mascherine nella vita quotidiana, in gran parte ispirato alle raccomandazioni dell’Istituto superiore della Sanità.

Quando dobbiamo indossare la mascherina?

- se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie

- se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie

- se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie

- per chi non rientra tra i casi precedenti, se prescritto dalle normative anticontagio. (Fonte Iss)

Dove si trovano le mascherine chirurgiche a prezzo politico di 50 centesimi?

In base agli accordi siglati dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri le mascherine a prezzo calmierato - ove disponibili - sono reperibili presso 20mila punti vendita della grande distribuzione e 30mila tra farmacie e parafarmacie. In via di definizione anche un accordo per la distribuzione presso 50mila tabaccai. Il prezzo previsto è 0,50 centesimi, a cui va per ora sempre sommata l'Iva al 22% (per un totale di 61 centesimi), in attesa del suo abbattimento previsto da un decreto legge ancora in itinere.

Quando è obbligatorio indossare la mascherina?

A partire dall'inizio della “fase 2” (lunedì 4 maggio) in base al Dpcm del 26 aprile, l'uso della mascherina è diventato obbligatorio nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali i mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali) e comunque in tutte le situazioni in cui «non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza».

Le Regioni hanno disposto ulteriori obblighi sull'uso delle mascherine?

In alcune Regioni, l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine è stata estesa anche ad altri contesti con una serie di ordinanze in ordine sparso. Ad esempio Lombardia e Veneto la prescrivono sempre fuori casa. Altre, come il Lazio, anche in strada per chi si ferma a parlare con qualcuno.