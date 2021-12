Mascherine Ffp2 verso prezzo calmierato: come funzionerà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un uso massiccio delle mascherine Ffp2. È quello che si prospetta fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) alla luce del decreto legge entrato in vigore a Natale che ne ha previsto l’obbligo in tutte le zone a colori (compresa la bianca) su tutti i mezzi di trasporto nonché per gli spettacoli al chiuso o all'aperto in teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché stadi e impianti sportivi.

Per questo motivo l’ultimo decreto legge anti-Covid pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre prevede la messa a punto di una convenzione per fissare un prezzo calmierato per questo tipo di mascherine, più protettive ma più costose. Così come è stato fatto per quelle chirurgiche. Il Commissario straordinario - si legge nel testo del decreto - «considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 a prezzi contenuti».

Spetta al Governo di monitorare «attraverso relazioni del Commissario, l’andamento dei prezzi delle mascherine Ffp2».

I costi attuali



I costi attuali delle mascherine Ffp2 sono molti vari. «Dipende dal fatto che la farmacia può acquistarli direttamente dall'azienda produttrice, dal grossista o dal distributore intermedio», spiega Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. In generale le Ffp2 hanno un prezzo più elevato rispetto alle mascherine chirurgiche, mediamente tra i 0,80 centesimi e i 2,5 euro.

Obiettivo prezzo calmierato a non più di 1 euro

Per le mascherine Ffp2 «credo che l’obiettivo di non superare il costo di 1 euro sia assolutamente alla portata», ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa