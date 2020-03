Mascherine Italia spa, ecco tutte le aziende in pista e i volumi di produzione

Giglio group reperisce 6,3 milioni mascherine

C’è poi chi cerca di recuperare le mascherine dall’estero. Rimanendo in Lombardia Giglio group, società di e-commerce 4.0, adatta e converte parte della propria attività per far fronte alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria. La società, infatti, ha momentaneamente convertito alcune piattaforme e linee logistiche destinate al fashion ai fini di reperire mascherine. Attraverso la sua struttura in Cina, in meno di dieci giorni, Giglio group ha reperito 6.340.000 mascherine per un controvalore atteso superiore a 4,5 milioni di euro. Questo primo ordine è destinato in parte alla Regione Liguria e in parte ad altre aziende che svolgono servizio di pubblica utilità sul territorio nazionale.

Anche Marex da produzione moda a mascherine

I casi continuano. L’azienda Marex di Correggio, fondata dallo stilista Angelo Marani, scomparso nel 2017 e ora guidata dalle figlie Giulia e Martina e dalla loro mamma Anita, fa parte di quel gruppo di aziende reggiane che aiuterà la Nuova Sapi di Casalgrande a produrre le mascherine chirurgiche. L’azienda però ora è chiusa nel rispetto del decreto del Governo, resta attiva una sola linea produttiva riconvertita appunto al confezionamento delle mascherine di protezione. L’idea è nata dall’azienda Nuova Sapi di San Donnino di Casalgrande (RE).Unindustria Reggio Emilia, Confindustria Emilia-Romagna, Sanità Regionale, Comune di Reggio Emilia e Tecnopolo del Biomedicale di Mirandola hanno fatto sistema per produrre 150mila pezzi al giorno. Marex ha dunque messo a disposizione della collettività competenze e macchinari. Per ora cinque dipendenti lavorano nella mini catena per confezionare due tipi di mascherine. Il tessuto, lavabile, idrorepellente e di ambito medicale, viene fornito già sagomato dalla Nuova Sapi. «Ci arrivano già tagliate e progettate dalla Nuova Sapi, noi le confezioniamo. Per ora riusciamo a farne 1200/1500 al giorno, ma contiamo di aumentare la produzione. Probabilmente, ci sarà bisogno di produrne per tutto il mese di aprile e oltre».

A Massa Carrara da materassi a mascherine

C’è poi il caso di una storica azienda di Massa (Massa Carrara) che converte la sua produzione di materassi alle mascherine anti-Covid. La Mda Massaflex, che produce e commercializza materassi, reti e guanciali da 40 anni, realizzerà, temporaneamente e fino a quando non sarà terminata l’emergenza sanitaria, mascherine in tessuto non tessuto. La produzione è già iniziata grazie al coinvolgimento di tantissime sarte che, attraverso un appello social, hanno risposto all’invito della famiglia Brizzi. Le sarte stanno lavorando tutte da casa. L’iniziativa è coordinata insieme a Cna che ha messo a disposizione la rete della sua scuola di formazione che ha organizzato, anche nel recente passato, corsi proprio per sarte. Il primo stock di mascherine prodotto è stato donato all’ospedale di Massa e alle forze dell’ordine che sono impegnate in prima linea per garantire la sicurezza ed i controlli. Una parte delle mascherine sarà commercializzata».

Rete 12 cooperative avvia produzione mascherine

La strategia, in questa situazione di emergenza, è mettere in campo delle sinergie che consentano di produrre in tempi stretti. Alla luce dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus una rete di dodici cooperative di Legacoop ha deciso di avviare la produzione di mascherine. L’idea, nata in Veneto, vede coinvolte nel progetto cinque imprese della regione, a partire dalla veronese Quid, capofila insieme all’emiliana Csc di San Cesario sul Panaro, nel Modenese. L’iniziativa, spiega una nota, è sostenuta con un finanziamento di 100mila euro da Coopfond, il Fondo di promozione di Legacoop, ed è supportata da Legacoop Produzione e Servizi. Si tratta di una operazione temporanea di conversione della produzione. La mascherina prodotta dalle rete di coop è in tessuto di cotone, sottoposta a trattamenti antigoccia e antimicrobici, riutilizzabile fino a 100 volte dopo lavaggio e disinfezione, dunque anche sostenibile. Oggi se ne possono confezionare circa 25mila al giorno (oltre il 50% della produzione avviene in Veneto), ma la previsione è almeno di raddoppiarne la quantità grazie all’aggregazione di ulteriori cooperative. Un primo stock di 400.000 pezzi è ora in produzione e inizierà ad essere distribuito già dai prossimi giorni.

