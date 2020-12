Mascherine, il lavoratore non può scegliere in autonomia se il datore impone un modello

A oggi, per tale emergenza, sono utilizzabili i dispositivi medici En 14683 (le mascherine facciali uso medico, note al pubblico come mascherine “chirurgiche”), che di base proteggono un soggetto dal rischio di contaminazione da parte dell'utilizzatore; in questa contingenza, e solo fino al termine della fase emergenziale, essi possono essere considerati dispositivi di protezione individuale a difesa dal Sars-Cov-2, pur non rispondendo ai requisiti normativi normalmente applicabili a fronte del rischio biologico.

Sono utilizzabili anche i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi al regolamento (Ue) 2016/425 e alle relative norme armonizzate, e cioè quelli chiamati “facciali filtranti” con o senza valvola e cioè le FFP2 e FFP3 riutilizzabili (R) o non riutilizzabili (NR); questi dispositivi sono marcati CE secondo l'attuale iter di certificazione previsto per questi prodotti.Ci sono anche mascherine facciali filtranti (con o senza valvola) provenienti da mercati extra–Ue e certificati secondo norme straniere (NIOSH N95, AS/NZA P2, KN95 e KN99), utilizzabili in applicazione delle vigenti disposizioni di legge. Infine, ci sono dispositivi medici e Dpi progettati, fabbricati e immessi sul mercato “in deroga” agli usuali vincoli di certificazione e marcatura CE, sulla base di una prassi di validazione straordinaria basata sull'approvazione diretta, rispettivamente, da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Inail, che durerà fino al termine dell'emergenza.

Per essere sicuri che il certificato sia stato emesso da un organismo notificato per tale tipologia di dispositivo di protezione individuale, si può effettuare un controllo al seguente link, che riporta l'elenco degli organismi notificati in Europa per il regolamento Ue 425/2016.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 dicembre.

