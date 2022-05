Mascherine obbligatorie fino al 15 giugno sui mezzi di trasporto, nei cinema e ospedali

Fino al 15 giugno 2022 resta l’obbligo di indossare la mascherina in determinati luoghi al chiuso; in particolare la FFP2 è prescritta su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, traghetti, metropolitane, tram, bus ecc) e andrà mantenuta anche per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Resta dunque la Ffp2 anche in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport. E’ espressamente previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza. Mascherina chirurgica obbligatoria in classe dai sei anni in su fino alla fine dell'anno scolastico.

