Mascherine «pericolose», sotto sequestro 60 milioni di Dpi. Gdf nella sede di Invitalia

Una montagna di mascherine «pericolose per la salute», pari a 60 milioni di pezzi, sono state in parte immesse nei nosocomi pubblici italiani. E l’ipotesi che non ci sia stato un adeguato controllo in Invitalia è concreto. Tanto che la Guardia di finanza sta svolgendo sequestri dei Dpi e acquisizioni documentali nella sede romana dell’Agenzia «al fine di ricostruire la catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o sono tuttora in uso su tutto il territorio nazionale».

La tipologia di mascherine pericolose

Le mascherine ritenute «pericolose», secondo una consulenza tecnica svolta su disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia sono:

1.Facciale Scyfk Kn95 Gb2626-2006 Filtrante Ffp2 S/Valvola Dpi monouso

2.Facciale (Unech Kn95) Filtrante Ffp2 S/Valvola Monouso

3.Facciale (Anhui Zhongnan) Filtrante FFP2 Gb2626-2006 En149 S/Valvola Dpi Monouso