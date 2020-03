Mascherine, in Sicilia in campo le aziende del Distretto meccatronica Otto aziende di diverse aree dell’isola pronte a rispondere all’emergenza coronavirus con la produzione di igienizzanti, mascherine e maschere protettive in 3D di Nino Amadore

Uno stock di 230 mila flaconi da 80 ml di igienizzanti per le mani in due o tre giorni, 1.000 mascherine filtranti in cotone Tnt al giorno per arrivare a 10.000 al giorno in 48 ore; 600 maschere protettive in 3D a settimana per arrivare a 1.500 pezzi a settimana. Sono i numeri della produzione da parte di otto aziende siciliane che fanno parte del Distretto della meccatronica che in Sicilia raggruppa 110 aziende nei settori dell'elettronica, della meccanica, dell'automatica e dell'informatica e che sviluppano un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di euro. Le aziende in questione sono distribuite in diverse aree del territorio regionale: si va dalla Rica Spa di Belpasso in provincia di Catania alla Meccanotecnica di Riesi (Caltanissetta) e poi ci sono la Nebiolo HT e la start up Abr Srl di Dittaino (Enna), la Ingham/Sport&Premi Srl di Palermo, la Valtessile di Bronte e la Vestilavoro di Catania, la Zeta Srl di Monreale (Palermo).

Le imprese hanno già completato la realizzazione dei campioni dei dispositivi di sicurezza made in Sicily per fronteggiare l’emergenza coronavirus e hanno trasmesso tutte le schede tecniche dei prototipi al responsabile della Protezione civile regionale, Calogero Foti. «Aspettiamo il feedback da parte della Protezione civile - dice il presidente del Distretto Antonello Mineo - Siamo subissati di richieste da parte dei privati ma vogliamo dare priorità alla Protezione civile per dare supporto ai tanti medici e infermieri che sono impegnati in una lotta senza tregua contro il Covid-19 e che purtroppo non hanno le quantità necessarie di dispositivi di sicurezza anche per la scelta di alcuni Paesi europei ed extra Ue di bloccare le forniture alle frontiere».



La Rica Spa, in particolare, ha già un accordo con la Distilleria Bertolino di Partinico per l’approvvigionamento di alcol denaturato ma ha chiesto alla Protezione civile regionale di consentire alla direzione regionale della Dogana, già informata, di emettere una specifica autorizzazione a usare il prodotto senza pagare le accise . «Noi in 48 ore abbiamo messo in rete lo zoccolo duro per essere pronti subito a realizzare i prototipi e ad acquisire la materia prima per fare partire i primi lotti di produzione – aggiunge Mineo -. Ci stanno già chiamando tante altre aziende per aggregarsi alla filiera. È un'operazione che vuole dare una risposta concreta all'emergenza. Per evitare azioni speculative le schede tecniche sono state mandate alla Protezione civile: contengono le specifiche su quantità di prodotti, tempi di consegna e i prezzi. Anche perché sappiamo che il primo fabbisogno da soddisfare e quello degli ospedali».