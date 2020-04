Mascherine, solo il 4% è a norma per i medici Nonostante molte aziende si siano riconvertite a produrle, meno del 5% passa i test per diventare dispositivo di protezione. Non sono idonee per i sanitari ma le useranno i cittadini di Laura Cavestri

Chirurgiche, monouso o lavabili, FFP2, FFP3, dispositivi di protezione personale. In una parola, mascherine. Tutti le cercano. Nessuno ne trova, in quantità adeguata. Ordinate in Cina, confiscate in Repubblica Ceca. Negli ospedali arrivano (quando arrivano) col contagocce. Nelle farmacie, altrettanto, ma spesso a prezzi da mercato nero. Centinaia di aziende e laboratori si sono messi a produrle. Tanta buona volontà, ma alle prove di collaudo non passa più del 5%. Perchè? E del 95% restante che dobbiamo farne?

Un po’ di chiarezza

FFP1, FFP2 e FFP3 sono dispositivi di protezione personali delle vie respiratorie. Sono validati dall’Inail e omologati dalla norma Uni En 149 che ne definisce i requisiti minimi e prevede le tre classi di protezione in base all’efficienza filtrante. Le FFP1 hanno una capacità filtrante di almeno l’80% delle particelle sospese nell’aria ma non sono idonee per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea. Lo sono, invece, le FFP2, che hanno una capacità filtrante di almeno il 94% e le FFP3 che assicurano almeno il 99 per cento.

Le mascherine FFP2 e FFP3 sono raccomandate per proteggere medici e operatori sanitari esposti da agenti infettivi.

Altra cosa sono le mascherine chirurgiche, validate dall’Istituto Superiore di Sanità e che rispettano la norma Uni En 14683. Non proteggono chi le porta da agenti esterni ma impediscono a chi le indossa di immettere le proprie particelle nell’ambiente. In pratica, non proteggo me, ma proteggo gli altri da me. E se tutti le indossano, la protezione diventa reciproca.



Il quadro italiano

«In Italia – spiega Federico Pecoraro, vicedirettore del dipartimento Laboratori di Prova di Accredia (l’ente italiano che accredita laboratori di prova e taratura e organismi di certificazione) – non abbiamo molte aziende specializzate nella produzione di Dpi, dispositivi di protezione individuale, cioè mascherine che riparano i lavoratori delle aziende dalle polveri, dal particolato, dai solventi chimici. Insomma, che proteggono dagli effetti di lavorazioni industriali. Nè siamo un paese produttore di mascherine chirurgiche, che sono monopolio di alcune aziende soprattutto in Paesi terzi da cui le importiamo».



Quello che è successo, nelle prime settimane di diffusione del virus – nell’impreparazione generale, e nell’assenza di forniture sufficienti e di fornitori Made in Italy – è stato che «la carenza dei prodotti è stata tale da costringere le autorità a interventi sraordinari e tuttavia non ancora sufficienti».

Avendo molti cittadini acquistato le FFP2 e FFP3 disponibili, che servivano ai medici e agli operatori sanitari, le autorità sono arrivate a requisire scorte di magazzino e partite importate. Così ci siamo uniti alla corsa “scomposta” di tutti gli altri Paesi Ue ad acquistare dall’estero. Con il triste esito che aziende cinesi e indiane che non avevano mai richiesto il marchio Ce non potevano venderci i loro prodotti o avrebbero commesso un reato. Mentre la merce conforme ma che per arrivare da noi doveva transitare per più Paesi, di fatto talvolta non è giunta a destinazione.

La buona volontà spesso non passa i test

Nella difficoltà generale, molte aziende e laboratori – con volontà e spirito di intraprendenza – si sono messe a disposizione per produrne. Ma solo il 4% ha superato i test sull’efficienza di filtrazione, respirabilità, pulizia e biocompatibilità. «Anche per questo, come Accredia – ha aggiunto Pecoraro – abbiamo istituito un servizio di informazione per le imprese che vogliono cimentarsi in questo business».