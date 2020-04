Mascherine, termoscanner e disinfettante: così la Corea del Sud non rinuncia al voto La Corea del Sud, modello di efficace contenimento del virus, non rinuncia al voto per il Parlamento. E le urne premiano il partito del presidente Moon di Michele Pignatelli

Elettori alle urne a Seul

2' di lettura

Almeno un metro di distanza tra gli elettori, mascherine, guanti e controlli della temperatura, cabine elettorali disinfettate spesso. Grazie a queste rigorose misure - e a un attento controllo della pandemia sin dai suoi esordi - la Corea del Sud ha votato per rinnovare il Parlamento, premiando il patito . Ed è un voto importante, trattandosi del primo Paese di peso (oltre 50 milioni di abitanti, dodicesima economia mondiale) ad andare alle urne ai tempi del coronavirus. Un possibile modello, dunque, per gli altri.

Un referendum su Moon

Il voto è considerato una sorta di referendum sull’operato del presidente Moon Jae-in (Partito democratico), salito nei sondaggi ai massimi degli ultimi 18 mesi grazie alle politiche di contenimento del Covid-19, in quello che all’inizio era uno dei Paesi colpiti più duramente.

Ora invece i nuovi contagi sono ai minimi da febbraio, meno di trenta casi al giorno, con un totale di circa 10.500 (e 225 morti) dallo scoppio dell’epidemia. Il governo non abbassa la guardia (le misure di distanzaimento sociale sono state estese fino al 19 aprile) ma è riuscito a evitare il lockdown grazie a un massiccio ricorso a test e misure di tracciamento di positivi al virus e contatti. C’è grande attenzione ai contagi di ritorno e, anche in questo caso, Seul ha scelto non di chiudere le frontiere ma di testare tutti quelli che arrivano negli aeroporti - subito chi ha sintomi, nel giro di tre giorni gli altri - e poi di tracciarne gli spostamenti, con buona pace della privacy.

I perché del voto nonostante la pandemia

I risultati a quanto pare pagano, se è vero che Moon è riuscito a far dimenticare il rallentamento dell’economia e gli scandali di corruzione che avevano coinvolto alcuni suoi collaboratori, presentandosi all’appuntamento elettorale con il suo partito in netto vantaggio sull’opposizone: 41% contro 23% nei sondaggi.

Deriva anche da questo vantaggio ritrovato , oltre che dalla fiducia nella capacità di gestire il voto in sicurezza, la decisione di tenere comunque le elezioni, a differenza di quanto accaduto in alcuni stati americani (che hanno rinviato le primarie democratiche) e in Francia , dove è stato sospeso il secondo turno delle elezioni amministrative.