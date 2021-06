Mascherine, via all’aperto dal 28 giugno: domande e risposte sulle regole da rispettare

Al ristorante resta l’obbligo di mascherina?

In un ristorante al chiuso si deve indossare la mascherina anche in zona bianca quando ci si alza dal tavolo per andare a pagare il conto, quando ci si reca alla toilette o per uscire dal locale. Non si indossa quando si mangia o si beve.

Il personale del ristorante deve portare la mascherina?

Resta l’obbligo di indossare la mascherina per il personale , anche se al lavoro in spazi aperti.

SOGGETTI FRAGILI

Mia padre è un soggetto fragile e immunodepresso. Deve indossare la mascherina anche all’aperto?

Il Cts ha reso noto che è «raccomandato fortemente» l'uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto per proteggerli.

STADIO

Allo stadio devo indossare la mascherina?

Sì, negli stadi si entra con bocca e naso coperti dalla mascherina. Ed è necessario essere in possesso del green pass.Restano infatti in vigore i protocolli stilati dal Cts.

UFFICI

Se entro in un ufficio aperto al pubblico devo indossare la mascherina?

Sì, resta obbligatorio coprire naso e bocca.

VACCINATI

Sono previste deroghe per i vaccinati nell’uso della mascherina?

Per ora no. Il Cts sta esaminando la possibilità di togliere la mascherina al chiuso se tutti i presenti sono vaccinati. La scelta spetta al governo e non è stata ancora presa.

VISITE MEDICHE

In un ambiente sanitario devo portare la mascherina?

La mascherina deve essere sempre indossata negli ambienti sanitari secondo i protocolli in vigore. Quindi va indossata per una visita medica o per fare le analisi del sangue. O per fare il vaccino.

ZONE

In zone diverse da quella bianca resta l’obbligo di mascherina anche all’aperto?

Sì, all’aperto la mascherina non si indossa solo in zona bianca. Resta l’obbligo anche all’aperto per le regioni o le province autonome che si trovassero in zona gialla, arancione o rossa.