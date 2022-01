Maserati: dal 2023 primo costruttore italiano nel campionato di Formula E

Competizioni: banco di prova per le auto di serie

Formula E costituirà un laboratorio tecnologico che consentirà di accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre vetture sportive stradali. Infatti, il campionato di Formula E offre a Maserati una piattaforma perfetta per sfoggiare l'ineguagliabile tradizione sportiva del marchio e la competitività della serie Folgore, in un ambiente in cui innovazione e prestazioni senza compromessi sono indissolubilmente legate.

Maserati debutterà sulla griglia di partenza della stagione numero nove che vedrà l'introduzione della nuova Gen3, la monoposto di Formula E più veloce, leggera e potente di sempre. Caratterizzata da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche, la Gen3 è l’auto da corsa più efficiente al mondo.

Le spettacolari corse della Formula E si svolgono sulle strade delle città più iconiche del pianeta, tra cui New York, Monaco, Berlino, Città del Messico, Londra e Roma. Fin dagli esordi, questa competizione ha consentito di migliorare l'efficienza energetica dei veicoli, aumentare l'autonomia delle batterie e sviluppare propulsori efficienti, dando modo alle auto elettriche oggi in commercio di andare più lontano con ogni ricarica.

Palmares Maserati nelle competizioni

Maserati nasce in pista grazie al coraggio dei fratelli Maserati e dei suoi piloti. Il debutto nel motorsport risale a 96 anni fa. La prima auto da corsa a sfoggiare sul cofano il logo del Tridente fu la Tipo 26 guidata da Alfieri Maserati, che prese parte alla Targa Florio nel 1926 e conquistò il primo posto nella classe fino a 1,5 l. Trentuno anni dopo, nel 1957, Juan Manuel Fangio vinse il Campionato del Mondo di F1 su una Maserati.

L'ultima apparizione in versione monoposto nella classe regina del motorsport fu con Maria Teresa De Filippis, la prima donna a qualificarsi per un Gran Premio a bordo di una 250F.