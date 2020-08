Maserati Alfieri Ev la nuova suggestione di un'elettrica del Tridente

Quando fu presentata, quel giorno di marzo del 2014 al Salone Ginevra, il concept della Maserati Alfieri aveva sotto il cofano un V8 aspirato da 4.7 litri a benzina forte di 460 cv. Ora invece sappiamo che quando verrà prodotta nel 2021 sarà elettrica, in due versioni: ibrida plug-in e completamente a batteria, con potenze diverse a seconda dell'alimentazione. Le linee al di sopra della piattaforma modulare in alluminio saranno quella di un Coupé oltre che di una Cabriolet in entrambi i casi ai massimi livelli nel programma di elettrificazione annunciato dal brand lusso di Fca. Un vero e proprio nuovo futuro del Tridente