Maserati annuncia il ritorno pista con la MC20

La sigla MC, ossia Maserati Corse, è inevitabilmente legata alla plurivittoriosa MC12, qui il numero, si riferisci ai cilindri del motore. Disegnata da Giorgetto Giugiaro e prodotta in collaborazione con Dallara e Ferrari, è la vettura che nel 2004 segnò il ritorno di Maserati alle competizioni dopo 37 anni. L'MC12 in pista, ha collezionato fino al 2010 22 vittorie di cui 3 successi assoluti alla 24 Ore di Spa e 14 titoli nel FIA GT tra Coppe Costruttori, Campionati Piloti e Campionati a Squadre. Così come la Tipo 26, la nuova MC20 sarà la prima nata della nuova Era della Casa di Modena, non solo per il ritorno alle competizioni, ma anche perché è la prima vettura ad adottare un nuovo motore disegnato, sviluppato e prodotto da Maserati. L'obiettivo è di conquistare un mondiale di categoria dieci anni dopo il titolo della MC12. L'annuncio alla fine di novembre