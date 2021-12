Maserati Biturbo, una coupé “quasi berlina” che entusiasma ancora oggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono trascorsi esattamente quaranta anni da quel 14 Dicembre 1981, data della presentazione alla stampa di questa dirompente automobile avvenuta presso la storica sede della Maserati in via Ciro Menotti a Modena: la capitale della Terra dei Motori.

In quella occasione Alejandro De Tomaso, succeduto nel 1976 alla Citroën nella gestione della Casa del Tridente, pronuncia queste parole: “per tutti noi questo è un momento di rivincita nei confronti di quanti non credevano nel nostro lavoro”.

Certamente una dichiarazione perfettamente in linea con il carattere spigoloso del personaggio che però non ci pare oggi del tutto pertinente: si può affermare infatti che la messa in produzione nel 1979 della magnifica Quattroporte III, che attendeva dal 1976 nel limbo delle problematiche societarie, fosse già stato un risultato importante. E la Biturbo, poi, più che una rivincita ci pare una sfida che aveva come obiettivo il portare la Maserati in una dimensione meno elitaria entrandovi comunque dalla porta riservata a quella nobiltà che il suo casato meritava; e, a questo proposito e con la prospettiva che il tempo trascorso ci consente di avere, si può dire che il tanto discusso patron abbia sbagliato ben poco.

Innanzitutto occorre riconoscergli un coraggio non comune anche solo per pensare, a fine anni ’70 del secolo scorso, ad un progetto del genere e quindi onore al merito ancor prima di iniziare la descrizione della macchina che ne venne fuori. Tanto per cominciare, fermi restando i due litri di cilindrata per ragioni fiscali, De Tomaso volle che la macchina avesse prestazioni inavvicinabili dalla concorrenza e fu quindi inevitabile pensare alla sovralimentazione; la nobiltà prima citata avrebbe però scricchiolato con soli quattro cilindri (vero Porsche?) e quindi disco verde ad un inedito V6 a 90° con testate a tre valvole per cilindro e, per la prima volta su di un’auto di serie, un turbocompressore per ogni bancata; un capolavoro con un solo punto debole: l’alimentazione con un carburatore a doppio corpo, anziché ad iniezione, che troppo soffriva a seguito del calore provocato dalle turbine.

Il quadro prestazionale, grazie ai 180 CV ottenuti, non deludeva le aspettative: 7,2 secondi nello 0-100 km/h era un dato competitivo con quello della più sportiva Porsche 924 Turbo e 210 km/h di velocità non erano alla portata di nessuna altra due litri a quattro posti. Lo stile della carrozzeria fu meno coraggioso ma proprio per questo di assoluta efficacia: realizzato internamente alla Maserati ispirandosi alla Quattroporte di Giorgetto Giugiaro, la Biturbo abbraccia quella formula di coupé quasi berlina che tanto successo aveva consentito alla BMW serie 3 allora ai vertici delle vendite nella sua nicchia di mercato.

Dove invece De Tomaso volle differenziare la propria creatura dalla impeccabile ma fredda concorrenza germanica fu nell’allestimento dell’abitacolo, dove la tipica atmosfera conferita dal miglior artigianato italiano accoglieva i clienti con finiture in radica a profusione e velluto arricciato (o pelle a richiesta) sui sedili; una completissima strumentazione completava il tutto insieme con una gragnuola di tridenti che qualcuno giudicò eccessiva, ma che a noi pare invece manifestazione di giustificato orgoglio.