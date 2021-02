Maserati Bora: bellezza firmata Giugiaro e piacere di guida moderno Prestazioni da supercar, del tutto in grado di tenere testa alle concorrenti (Ferrari inclusa) ma con la vivibilità delle più efficaci gran turismo di Vittorio Falzoni Gallerani

Non sapremmo bene come recuperare un qualsiasi altro oggetto o persona che porti meglio il suo mezzo secolo di vita della Maserati Bora; e questo non solo per la bellezza e l’attualità del suo stile firmato Giugiaro ma anche per le sue caratteristiche di marcia, ben diverse da quelle delle sue concorrenti dirette, e pienamente godibili anche con il metro attuale. Certamente, pur con una leggera forzatura, si può affermare che la Bora, come la Ferrari BB, siano figlie illegittime della Lamborghini Miura; prima della sua dirompente apparizione sul mercato, infatti, a nessuna delle due modenesi era venuto in mente di proporre un’auto stradale con il motore posteriore.

Tant’è che continuarono per un poco sulla loro strada presentando quelle che oggi sono tra i maggiori desideri dei collezionisti: la 365 GTB/4 Daytona la Ferrari e la Ghibli la Maserati. Ma poi ci si rese conto che ambedue, in quel periodo, facevano la figura di due magnifici reperti del passato e si passò in tutta fretta a progettare qualcosa con motore centrale come sui prototipi da competizione: ciò che scaturì da viale Ciro Menotti a Modena fu qualcosa di unico sia per la Casa del Tridente (dopo la Bora e la sua figlioletta Merak nessuna Maserati fu più a motore centrale fino alla MC12 del 2004) sia come prodotto in quanto tale.

Grazie alla valentìa dell’ingegner Giulio Alfieri che l’ha progettata e, ci viene da dire, alla fortissima connotazione e tradizione del Marchio, si concretizzò infatti un’auto dalle prestazioni da supercar, del tutto in grado di tenere testa alle concorrenti citate, ma con la vivibilità delle più efficaci gran turismo; tanto che le sue vere concorrenti sono tutte macchine a motore anteriore: in primis Aston Martin V8 Vantage poi Ferrari 365 GTC/4 e Iso Grifo; senza contare che la Bora sarà ancora all’altezza della situazione un decennio dopo quando avrebbe dovuto misurarsi con vetture come Porsche 928 S e Ferrari Testarossa.

C’è da dire che queste impagabili caratteristiche della Maserati Bora le si poterono scorgere già a prima vista in occasione della presentazione al Salone di Ginevra del 1971: e precisamente dalla volumetria delle sue fiancate decisamente opulente, segno di spazio per gli occupanti e di presenza di un motore poderoso, e da preziosismi stilistici di eleganza unica ma poco sportivi quali il tetto in alluminio spazzolato e gli esclusivi cerchioni che, nonostante siano lucidi, appaiono incredibilmente di un buon gusto indiscutibile.

La parte meccanica è un misto di tradizione Maserati e di tecnologia Citroën: alla prima appartiene senz’altro il motore, l’onnipresente V8 derivato dalla 450S da competizione con cilindrata portata a 4,7 litri per 310 CV di potenza: si tratta di un’unità estremamente robusta, nonostante offra prestazioni di primo piano grazie ai suoi quattro alberi a camme in testa ed ai quattro carburatori Weber da 42 mm, accoppiata al classico cambio ZF a cinque marce.