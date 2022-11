Maserati Cielo MC20 reinventa la formula della guida en plein air

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gemella ma diversa. Non c'è definizione che trasmette meglio la personalità della MC20 Cielo, perché condivide moltissimo con la Coupé pur distaccandosene per tantissimi fattori, che vanno al di là del tetto retrattile. Proprio questa soluzione permette alla MC20 Cielo di avere poche rivali, perché non solo la trasforma in 12” da scoperta in coupé anche in movimento sino a 50 all'ora, ma perché è in vetro elettrocromatico che si schiarisce o scurisce a comando digitale. Così, quando esce dall'alloggiamento sopra al vano motore e copre l'abitacolo permette ai passeggeri di scegliere se viaggiare isolati o in contatto con l'esterno. La magia si manifesta in un batter d'occhio e si deve a input elettrici che modificano la disposizione assunta dai cristalli liquidi dispersi in polimeri annegati nel vetro. Ma la MC20 Cielo vanta anche altre soluzioni e tecnologie specifiche a partire dalla monoscocca sviluppata per tutte le varianti della MC20, ma realizzata con una specifica distribuzione delle fibre e dei layers di carbonio per conferire una rigidità ottimale alla struttura anche quando l'abitacolo è open air. Considerando i 65 chili del tetto e dove vanno a finire secondo la sua posizione anche l'assetto è tarato specificatamente ma definito per preservare l'agilità, il dinamismo e le sensazioni offerte dalla Coupé. Ma non è tutto, perché con la Cielo debutta un comando di selezione rotante digitale touch delle cinque configurazioni vettura, che consente anche con uno swipe di innestare con la Gt e la Sport tarature delle sospensioni adattive Soft o Mid e con la Corsa Mid o Hard. La tecnologia è destinata anche alla MC20 Coupé, con la quale la Cielo condivide il poderoso V6 biturbo della serie Nettuno abbinato al solerte cambio a doppia frizione con otto marce, la cui potenza interfacciandosi con la massa della vettura genera sempre un rapporto peso/potenza di assoluto rilievo: 2,44 kg/cv. Valore che basta e avanza per dare l’idea anche sulla carta degli scatti fulminei che può offrire la MC20 Cielo.

Figlia di Nettuno. La nuova sportiva emiliana è spinta dal motore sei cilindri serie Nettuno che eroga 630 cv e 730 Nm di coppia

Anche il fisico della sportiva italiana non è la copia conforme di quello della Coupé, perché posteriormente è disegnato per favorire l’incontro tra forma e funzione, premiare l’efficienza aerodinamica, la gestione dei flussi termici e celare il tetto sotto una cover sagomata in modo da non allontanare il profilo della vettura da quello della Coupé. Alla quale la MC20 Cielo si ricollega fedelmente nell’abitacolo, dove il lusso va a braccetto con la digitalizzazione impressa dai display da 10,25” della strumentazione e dell’infotainment. Il sistema sempre connesso basato su Android Automotive interagisce anche con una app o da casa, utilizzando l’assistente personale Amazon Alexa & Google Assist.

Tecnologia digitale e display caratterizzano il layout della plancia

In funzione della configurazione la Cielo ha un temperamento che passa da mansueto a scatenato in un ma resta sempre perfettamente interpretabile e gestibile, oltre che appagante grazie alla sinfonia emessa dal V6 che sottolinea con enfasi l’ascesa del contagiri sino a quota 8.000 giri.

Il lavoro di Nettuno è sempre adeguatamente accompagnato da un dinamismo impeccabile, a prescindere che il tetto sia abbassato o sollevato e non modifica la guidabilità istintiva, addirittura confidenziale e coinvolgente specie quando si danza tra le curve.