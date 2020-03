Maserati e alcune location simboliche della mission della MC20 In attesa del debutto fissato per il mese di maggio della nuova sportiva a Modena si lavora intensamente per mettere a punto la vettura che pare avrà un'architettura in carbonio e una potenza stimata in circa 600 cv. I concorrenti sono sin da ora avvisati, il Tridente si prepara a lanciare un autentico “botto”. di Corrado Canali

2' di lettura

Maserati ha selezionato una serie di location iconiche in Italia fra quelle più rappresentative della “mission” che si è data “Masters of Italian Audacity”. A queste di volta in volta associerà la sua nuova sportiva MC20. La celebre scultura L.O.V.E più nota come il “Il Dito” di Maurizio Cattelan e collocata in Piazza degli Affari di Milano è la prima di queste location. Descritta come “uno dei simboli dell'audacia italiana in particolare nell'arte contemporanea internazionale”, la scultura potrebbe facilmente passare anche come un messaggio di Maserati da recapitare a tutti i suoi principali concorrenti.

Dopo Milano individuate altre location italiane

Nei prossimi giorni, il prototipo MC20 visiterà altre location simboliche dell'audacia italiana, prima di tornare al Maserati Innovation Lab di Modena. Un'occasione per un periodo di prove su strada e su pista in varie condizioni d'uso che dovrebbero servire alla casa automobilistica a calibrare la configurazione finale dell'auto. Secondo i primi rumors, la Maserati MC20 che debutterà a maggio utilizzerà una archiettura in carbonio simile a quella dell'Alfa Romeo 4C, anche se si tratta di un'auto molto più lunga oltre che più larga visto che disporrà di un interasse allungato che garantisce dell'abitabilità.

Sotto al cofano un 3.600 cc bicilindrico da 600 cv

Ciò garantirà che l'MC20 un abitacolo più grande e uno spazio sufficiente per ospitare un motore più potente che pare possa essere un V6 bicilindrico da 3.600 cc montato in posizione centrale. Si prevede che la catena cinematica della nuova super sportiva fornirà alla vettura una potenza stimata in circa 600 cv probabilmente in forma elettrificata. Nel frattempo, l'unica trasmissione prevista si dovrebbe trattare di un doppia frizione a otto rapporti che gestirà in modalità automatica le ruote motrici posteriori come tradizione per le sportive.