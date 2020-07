Maserati, è imminente il debutto della Ghibli hybrid La berlina sportiva del brand del Tridente verrà svelata il prossimo 16 luglio. Oltre al powertrain ibrido si caratterizzerà per un restyling estetico esterno, ma anche per un aggiornamento tecnologico dell'abitacolo di Corrado Canali

1' di lettura

Pronta ad debutto la nuova Ghibli. Il teaser finale mette in mostra la silhouette della berlina ibrida che manterrà lo stesso corpo vettura dei modelli Ghibli alimentati con motorizzazioni a combustione interna. A ciò si aggiunge che la variante elettrificata della Ghibli sarà poi offerta con le lieve modifiche estetiche comuni col resto della gamma .

Più importanti le novità previste, invece, all'interno che dovrebbe prevedere un'evoluzione del sistema di infotainment e un gruppo di indicatori completamente digitali. Il nuovo infotainment dovrebbe utilizzare software aggiornati e più in generale migliorati.

Non è ancora del tutto chiara la tipologia della alimentazione della nuova Ghibli Hybrid visto che Maserati presenta l'inedito modello come ibrido: si tratterà, dunque, di un powertrain ibrido di tipo tradizione, il primo comunque per il marchio.

Si può immaginare sin da ora che la vettura verrà offerta con un'unità termica a benzina, probabilmente un 4 cilindri turbo da 2.000 cc abbinato ad un motorino elettrico.