Maserati: a fine 2023 stop alla produzione del motore V8 da 580 cv della gamma Trofeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Maserati ha scelto il Motor Valley Fest di Modena per una notizia che entrerà nella storia della mobilità: il motore V8 Twin Turbo a 90° da 580 cv, cuore pulsante di Levante, Ghibli e Quattroporte (tutte in versione Trofeo) a partire dalla fine del 2023 uscirà ufficialmente di produzione.

Le vetture che fino ad oggi sono state spinte dall'inconfondibile propulsore, le cui vendite proseguiranno anche nel 2024, diventeranno così un oggetto da collezione per tutti i possessori di un pezzo unico della storia del Marchio italiano.

Loading...

Dal 1959, anno in cui nacque la Maserati 5000 GT, prima vettura a montare il possente V8, sono state prodotte e vendute nel mondo oltre 100.000 unità con motore 8 cilindri; le ultime edizioni di Maserati Trofeo, Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima verranno svelate in occasione del Goodwood Festival of Speed di luglio.

Il processo di elettrificazione del marchio vede come prima tappa il 2025, quando l'intera gamma Maserati avrà una versione elettrica per ogni modello. Ed entro il 2030 Maserati sarà full-electric. I primi testimoni di questo processo di cambiamento sono GranTurismo Folgore, prima vettura 100% elettrica nella storia del brand, e Grecale Folgore, il primo suv elettrico.