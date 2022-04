Per ora non si conoscono i prezzi della Maserati Grecale Folgore ma è ipotizzabile una cifra inferiore ai 90.000 euro. Probabilmente il prezzo di listino della Maserati Grecale elettrica sarà simile a concorrenti come Jaguar iPace (in vendita a partire da poco più di 82.000 euro) e alla futura Porsche Macan elettrica.

10/11 Menu