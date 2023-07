Maserati Ghibli 334 e Levante le due Ultime del V8

La casa del Tridente celebra l'epopea del V8 con il debutto in anteprima mondiale di due speciali vetture, la Ghibli 334 Ultima con il numero che indica la sua velocità massima in chilometri orari e la Levante V8 Ultima celebrando così l'ultimo capitolo della storia del suo iconico otto cilindri. Dal 1959, l'anno di lancio della Maserati 5000 GT, il V8 di Modena è stato venduto in oltre 100.000 unità.

Nello stand Maserati era esposta la One Off GranTurismo Prisma e la Folgore della Grecale, mentre la MC20 Cielo si è esibita nella celebre cronoscalata.