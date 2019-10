Maserati Ghibli

Maserati Ghibli esalta tutti i valori del marchio italiano in un segmento nuovo per il Tridente. Più corta di 173 mm rispetto all'ammiraglia Quattroporte, alleggerita grazie all'ampio impiego di magnesio e alluminio risulta più dinamica e allo stesso tempo più economica e parsimoniosa. Ghibli porta due importanti novità per Maserati: l'esordio della motorizzazione Diesel e della funzione Start-Stop. Il V6 a gasolio prodotto a Cento da VM Motori è il più potente turbodiesel monoturbo 3.0 presente oggi sul mercato. Esteticamente, la Ghibli esprime armonia, purezza delle forme e dinamismo, con la classica mascherina a trapezio rovesciato e linee laterali parallele dinamiche. Come da tradizione, raffinatissimi gli interni con due aree distinte per guidatore e passeggero. Ghibli rappresenta un'alternativa valida in chiave di esclusività e sportività alla blasonata concorrenza tedesca.

