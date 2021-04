Maserati Ghibli e Levante, debuttano F Tributo Special Edition

1' di lettura

Maserati ha presentato in anteprima mondiale al Salone di Shanghai la F Tributo Special Edition, vettura dal dna votato alle competizioni con la quale celebra il suo passato racing. Il battesimo di Maserati nelle corse è stato esattamente 95 anni fa: il 25 aprile 1926 la prima auto da corsa ad esporre il tridente sul cofano, la Tipo26, vinceva la Targa Florio nella classe 1500cc con Alfieri Maserati alla guida e 28 anni dopo, il 17 gennaio 1954, Maserati faceva il suo debutto in F1 con la 250F guidata da Juan Manuel Fangio. Un connubio iconico incoronato da numerose vittorie e al quale la Casa del Tridente ha deciso di rendere omaggio con la nuova edizione speciale F Tributo Special Edition: F come Fangio, il pilota che ha segnato un’era; Tributo come un chiaro omaggio alle gloriose vittorie. La serie speciale è disponibile per Ghibli e Levante in due esclusivi colori - Rosso Tributo e Azzurro Tributo – e fa rivivere lo spirito di Maserati con un look sportivo sia nell’estetica che nei dettagli, anche degli interni.

