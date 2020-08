Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo, le più veloci di sempre Raggiungono i 326 km/h di velocità massima e diventano le Maserati stradali di produzione di serie più veloci di sempre di Simonluca Pini

Il motore V8 da 580 cavalli arriva sotto il cofano delle nuove Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo. Dopo il debutto lo scorso anno della Levante, ora anche le due tre volumi sono disponibili in abbinamento alla potente motorizzazione a otto cilindri. Rispettando la tradizione del marchio emiliano, le nuove Ghibli e Quattroporte Trofeo abbinano prestazioni da supercar al tipico lusso delle vetture del Tridente. Infatti l'unità da 3.8 litri assicura una velocità massima di 326 km/h per entrambe le vetture, facendole diventare le Maserati stradali di produzione di serie più veloci di sempre. Oltre alla potente motorizzazione arrivano novità come la nuova modalità di guida Corsa con Launch Control e gli aggiornamenti del Model Year 2021 a partire dal sistema multimediale connesso.

Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo V8, prestazioni

Il cuore delle versioni Trofeo di Ghibli e Quattroporte è il V8 di 3,8 litri da 580 cv. Un motore che è figlio del V8 da 530 cavalli montato sulla Quattroporte Gts e del V8 da 580 cavalli che equipaggia Levante Trofeo. Ne è nato così un V8 a 90° da 3799 cc in grado di raggiungere i 580 cv a 6750 giri. Con le versioni Trofeo, Ghibli e Quattroporte diventano infatti le berline del Tridente più veloci di sempre.

Con la versione Trofeo, Ghibli e Quattroporte puntano sulle prestazioni, raggiungendo risultati mai toccati prima in quanto a velocità di punta: sia Ghibli Trofeo che Quattroporte Trofeo toccano i 326 chilometri orari con un'accelerazione 0/100 Km/h di 4”3 per Ghibli Trofeo e di 4”5 per Quattroporte Trofeo. Tutta la potenza del rinnovato motore V8 Twin Turbo da 580 cavalli viene scaricata sulle ruote posteriori cosa che, ad esempio, non accade con il Levante Trofeo che è mosso dalla trazione integrale. Come già nella versione Trofeo del Levante, anche su Ghibli e Quattroporte è stato inserito il sistema di controllo integrato del veicolo (IVC), che garantisce una maggior sicurezza attiva e prestazioni più esaltanti, massimizzando la maneggevolezza dell'auto nelle situazioni più impegnative. Il cambio è l'automatico ZF a otto rapporti con specifica calibrazione e specifica flex plate necessaria per l'incremento delle prestazioni Motore.

Il nuovo V8 di Ghibli e Quattroporte Trofeo è un'evoluzione del motore V8 del Levante Trofeo che, a sua volta, era un'evoluzione del motore dell'ammiraglia Quattroporte Gts. Mantiene la stessa cilindrata di 3799 cc e la stessa disposizione a “V” di 90° con cui era stato progettato in origine. Con quest'ultima evoluzione arriva a sviluppare in Europa una potenza di 580 CV e un eccezionale valore di coppia massima di 730 Nm sfruttabile già a 2.250 giri/minuto e a disposizione fino a 5.250 giri/minuto. Ha un rapporto cavalli/litro di 154. Come gli altri motori Maserati V8 a benzina, questo V8 è stato sviluppato da Maserati Powertrain in collaborazione con Ferrari. Sul V8 in versione Trofeo montato su Levante non era stata sufficiente una nuova calibrazione della mappatura del motore; il reparto tecnico era quindi intervenuto massicciamente sulla componentistica del motore, riprogettando anche alcuni componenti interni, come i pistoni e le bielle. Furono introdotti due nuovi turbocompressori twin-scroll paralleli, uno per ciascuna bancata, con una speciale configurazione della ruota della turbina, per assicurare un flusso più elevato. Ciascun turbocompressore è alimentato con aria fresca da un solo intercooler. Anche le testate dei cilindri a elevata turbolenza erano state riprogettate e dotate di un diverso modello di alberi a camme e di valvole per aumentare l'efficienza della combustione, migliorare le prestazioni e ridurre i consumi.

Da questa versione del V8 si è partiti per riadattare il motore alle due berline che restano a trazione posteriore. Il motore V8 Maserati è stato specificamente progettato per assicurare prestazioni eccellenti a tutti i regimi, con livelli di consumi ed emissioni contenuti. La coppia del V8 è elevatissima anche ai bassi regimi, già a 1.500 giri. Le testate a elevata turbolenza e i quattro variatori di fase sono un concetto perfezionato da Maserati Powertrain per consentire un controllo della combustione ottimale.