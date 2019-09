Maserati Ghibli, prodotte a Grugliasco 100mila esemplari di Corrado Canali

2' di lettura

Un bel traguardo quello della Ghibli n. 100.000 prodotta nello stabilimento di Grugliasco che porta il nome dell'avv. Giovanni Agnelli non solo perchè raggiunto in un momento di difficoltà per il brand del Tridente che deve fare i conti con vendite in calo, ma che può forse servire di buon auspicio alla vigilia della svolta verso l'elettrificazione che darà il via anche a nuovi modelli destinati a ampliare una offerta che oltre alla Ghibli prevede oggi soltanto l'ammiraglia Quattroporte e il suv il Levante che è il modello di punta del costruttore di Modena.

La Ghibli n. 100.000 S è una Q4 nell'allestimento GranSport di colore esterno blu con gli interni in pelle naturale di colore nero. Gli esterni della Ghibli GranSport si segnala non solo per i proiettori Full LED adattivi a matrice, ma anche per gli inserti Black Piano sul paraurti anteriore, la scritta “GranSport” sul parafango anteriore, le minigonne in tinta vettura, le pinze freno di colore rosso e i cerchi in lega lucidati da 20”.

La vettura del record è destinata al mercato italiano, dove la berlina sportiva del Tridente ha ottenuto un grande successo sin dalla presentazione nel 2013, anche grazie a qualità come il confort, le finiture, la sportività e il piacere di guida.

Grazie al motore 3.000 cc V6 Twin-Turbo da 430 cv, la Ghibli S Q4 con la trazione integrale intelligente Q4 consente prestazioni di rilievo: una velocità massima di 286 kmh e un'accelerazione 0-100 kmh in soli 4,7 secondi.

La Ghibli è disponibile anche con l'altro motore a benzina V6 Twin Turbo 3.000 cc da 350 cv oltre che col V6 turbodiesel di pari cilindrata da 275 cv. La berlina Maserati può essere scelta in 10 diversi colori di carrozzeria, tra cui il blu tristato e 5 diversi colori per gli interni. Per un totale di 150.000 possibili combinazioni previste.

Oltre all'allestimento GranSport, Ghibli è disponibile in quello GranLusso all'insegna della raffinatezza. Gli interni in questo caso sono firmati Ermenegildo Zegna e abbinano alla pelle naturale inserti 100% in fibra naturale di seta mulberry per le fodere dei sedili, i pannelli porta, il cielo dell'abitacolo, i parasole e le plafoniera delle luci.

Infine ogni nuova Ghibli prodotta nello stabilimento di Grugliasco è sottoposta ad una serie di controlli per attestare la migliore qualità possibile. Inoltre ogni Ghibili fa un test su strada di circa 40 km con alla guida un collaudatore professionista e solo dopo il test l'auto lascia l'impianto per essere consegnata al cliente finale.