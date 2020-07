Maserati Gran Cabrio

Maserati GranCabrio è la prima quattro posti scoperta della storia Maserati. Il nome rappresenta la contrazione di GranTurismo Cabrio e si distingue per l'inconfondibile stile firmato Pininfarina, per la cura artigianale nella realizzazione di ogni componente e per la spaziosità interna. GranCabrio è infatti una quattro posti vera. GranCabrio prosegue la tradizione delle vetture scoperte Maserati. Il design da vera “dream car” si accompagna a soluzioni tecniche di assoluto pregio che hanno consentito di mantenere l'incremento di peso entro i 100 kg (molto meglio della concorrenza diretta) pur apportando le necessarie modifiche di irrigidimento della scocca per offrire un'esperienza di guida molto simile a quella del coupé, ma “en plein air”.

