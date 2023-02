Maserati Granturismo dimensioni

Quanto è lunga la nuova Maserati Granturismo? Le dimensioni della coupé emiliana sono pari ad una lunghezza di 4959 mm per la versione Modena e 4966 mm per la Granturismo Trofeo. Le altre dimensioni, uguali per entrambe le versioni, sono 2113 mm in larghezza con specchi laterali, 1957 mm in larghezza senza specchi, 1353 mm di altezza, 2929 mm passo, 1647 mm carreggiata anteriore, 1660 mm carreggiata posteriore, 949 mm sbalzo anteriore, 12,4 m raggio di sterzata, 310 litri capacità bagagliaio, 70 litri capacità serbatoio, 1795 chilogrammi peso omologato. Uno degli elementi più distintivi e rappresentativi del design della Granturismo è il “cofango”, termine che deriva dall'unione delle parole “cofano” e “parafango” e si riferisce a un unico componente installato sulla vettura in grado di integrare queste due parti. La nuova Maserati GranTurismo si presenta con una configurazione sfalsata delle ruote, più grandi al posteriore (21” 295/30) rispetto all'anteriore (20' 265/30 – 20” 265/35 per Folgore). L’offerta dei cerchi è composta da 4 differenti design con finitura diverse, garantendo 7 diversi opzioni per il cliente.



