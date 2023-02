Maserati Granturismo Folgore, come va e come è la prima elettrica del Tridente da 1.200 cv

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova Maserati Granturismo Folgore elettrica scende in pista e svela tutto il suo potenziale. Era il 2020 quando l'azienda modenese annunciò l'arrivo della sua prima auto elettrica entro due anni, novità svelata all'interno di un piano capace di ridisegnare il futuro del marchio del Tridente. La nuova GranTurismo segna il ritorno di un'icona Maserati nata 75 anni fa, con la A6 1500, e lo fa presentando un lungo elenco di novità a partire dagli interni connessi, dalla guida autonoma di livello 2 e soprattutto per la nuova piattaforma in grado di ospitare le motorizzazioni termiche V6 e le tre unità elettriche tutte abbinate alla trazione esclusivamente integrale.

Nuova Maserati Granturismo

Come per tutti i nuovi modelli Maserati a partire dalla MC20, anche il frontale di GranTurismo è caratterizzato dalla fanaleria verticale, La calandra presenta, invece, l'iconico logo del Tridente tridimensionale. L'aspetto posteriore è caratterizzato da una nuova fanaleria, mix tra la forma boomerang classica di tante Maserati del passato e quella di un arpione. Uno degli elementi più rappresentativi del design della GranTurismo è il “cofango”, termine che deriva dall'unione delle parole “cofano” e “parafango” e si riferisce a un unico componente installato sulla vettura in grado di integrare queste due parti.

Maserati Granturismo Elettrica

La Maserati GranTurismo Folgore è la prima vettura nella storia del Tridente ad adottare un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria. Il sistema di Folgore è basato su una tecnologia ad 800V ed è stato sviluppato con soluzioni tecniche d'avanguardia derivate dalla Formula E. Offre prestazioni di assoluto rilievo coniugate con il comfort e l'eleganza tipica del Tridente, grazie ai tre potenti motori a magneti permanenti da 300kW. La potenza sulla versione elettrica Folgore arriva nominalmente a oltre 1.200 cavalli, grazie alla presenza dei tre motori (due sull'asse posteriore e uno sull'anteriore) da 407 cv (300 kW) La potenza reale scaricata a terra sulle quattro ruote motrici arriva invece a 760 cavalli con un picco di 830 cv. La prima elettrica Maserati dichiara un'autonomia di 450 km Wltp e può utilizzare prese fino a 270 kW.

Interni Maserati Granturismo

Salendo a bordo della Maserati Granturismo si ritrova l'ambiente già apprezzato su Grecale caratterizzato dai due grandi schermi a centro plancia da 12,3 e 8,8 pollici da dove gestire il sistema d'infotainment Maserati Intelligent Assistant e climatizzazione, a cui si aggiunge un pannello digitale da 12,2” al posto della tradizionale strumentazione. Scorrendo l'elenco delle dotazioni non mancano l'assistente vocale Alexa, connettività Android Auto e AppleCar Play e ricarica wireless. Una caratteristica fondamentale di GranTurismo è la nuova architettura elettrica-elettronica Atlantis High basata su messaggi canFD con velocità fino a 2ms e dotata di funzioni avanzate di cyber-security livello 5 e flash-over-the-air. Al centro il master controller VDCM (Vehicle Domain Control Module), un progetto 100% Maserati che ospita il SW incaricato del controllo a 360° di tutti i più importanti sistemi vettura al fine di produrre la miglior esperienza di guida in tutte le condizioni.

Maserati Granturismo Folgore, prova in pista

Guidata in pista in versione prototipo, la GranTurismo Folgore sulla pista di Vallelunga ha fatto intuire il suo elevato potenziale grazie all'ottimo lavoro in materia di bilanciamento e piacere di guida. Nonostante il maggior peso rispetto alle versioni termiche, la Folgore conquista per la precisione e dalla direzionalità anche nei tratti più guidati. Non manca la possibilità di modificare radicalmente il carattere della vettura, grazie ai diversi drive Mode con la modalità Corsa pensata per garantire il miglior tempo sul giro.