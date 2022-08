Maserati Granturismo Folgore, la coupé elettrica debutta a Pebble Beach

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Maserati Granturismo Folgore sceglie Pebble Beach in California per svelarsi in versione definitiva, dopo le anticipazioni dei mesi scorsi. La prima Maserati elettrica prodotta dal costruttore modenese è stata fotografata mentre era collegata alla presa di ricarica, parcheggiata accanto ad una Tesla Model 3. In attesa delle immagini ufficiali, la nuova Maserati Granturismo Folgore conferma quanto anticipato dalla versione coperta e mostra un design che segue il nuovo corso stilistico del marchio di Viale Ciro Menotti.

Nuova Maserati elettrica

In vendita a partire dal 2023, la nuova Maserati Granturismo Folgore sarà spinta da tre motori elettrici in grado di scaricare a terra oltre 1200 cavalli di potenza sulle quattro ruote motrici. Per quanto riguarda le prestazioni, si attende una velocità massima di oltre 300 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in poco più di due secondi. Sviluppata su una piattaforma realizzata internamente da Maserati, monta una batteria a 800 Volt posizionata molto in basso al centro del pianale e battezzata “Bone” Battery; definizione che fa presumere una funzione strutturale dell’accumulatore.

Nuova Maserati Granturismo Folgore

La nuova Maserati Granturismo Folgore è il primo modello di una lunga serie che porterà ad avere una gamma completamente elettrica dal 2030. Infatti, come annunciato dal ceo di Stellantis Carlos Tavares, in occasione della presentazione del piano industriale battezzato Dare Forward 2030, Maserati entro la fine del decennio dirà addio ai motori termici e ibridi per rispondere all’esigenze di vendere il 100% di veicoli elettrici. Questo sarà possibile grazie ad una gamma in pronta ad essere profondamente rinnovata, a partire dalla Grecale e dalle nuove GranTurismo e GranCabrio Folgore prodotte a Mirafiori. La denominazione Folgore indicherà tutti i modelli elettrici prodotti da Maserati.