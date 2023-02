Maserati Granturismo guida autonoma

La nuova Maserati Granturismo monta un pacchetto completo di sistemi di ausilio alla guida, in grado di assicurarle il secondo livello (su cinque) in materia di guida autonoma. Tra le dotazioni non mancano

Maserati Active Driving Assist: Grazie ad un attento lavoro di calibrazione, le funzionalità degli ADAS L2 di GranTurismo preservano il rinomato comfort di guida Maserati e conferiscono a chi guida una significativa fiducia nel sistema. In particolare, tra i diversi sistemi ADAS L2, il sistema attivo di mantenimento corsia è arricchito dall'Emergency Lane Keeping, che protegge gli occupanti con manovre di sterzo molto decise nelle situazioni di collisione imminente.

Dynamic Road View: durante l'utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida, il cruscotto digitale mostra una ricostruzione dinamica in 3D delle vetture circostanti.

Rear Emergency Braking: nelle manovre in retromarcia, GranTurismo non solo avverte il conducente con segnali sonori, ma prevede situazioni di urto imminente e frena automaticamente per azzerare le possibilità di collisione con veicoli, oggetti antistanti la vettura.

Surround View Camera 2D: la surround view camera consente al conducente di avere una panoramica a 360° dell’ambiente circostante la vettura, accompagnata da un’immagine dell’auto vista dall’alto, che può rapidamente ruotare.

Virtual Wall: gli ostacoli rilevati dai sensori di parcheggio posteriori sono mostrati sotto forma di blocchi virtuali che cambiano colore a seconda della prossimità al veicolo, aiutando il conducente nelle manovre di parcheggio.



