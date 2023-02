Maserati Granturismo modalità di guida

Granturismo nelle versioni con motori termici (Modena e Trofeo) ha quattro diverse modalità di guida: Comfort, Gt, Sport, Corsa a cui si aggiunge la possibilità ESC-OFF che esclude ogni controllo elettronico. Sono selezionabili dal comando rotativo sul volante con al centro il pulsante per il settaggio delle sospensioni.

Modalità Comfort: si tratta della modalità ideale per una guida rilassata che possa garantire elevata fruibilità e il massimo comfort. In questo setup le sospensioni sono regolate per il massimo comfort e motore e trasmissione rispondo ai comandi con minor reattività per una esperienza di guida super soft.

Modalità GT: è la modalità di guida predefinita all’avvio dell’auto ed interpreta l'esperienza di guida bilanciata tipicamente “granturismo”. È ideale per la guida di tutti i giorni e garantisce massima fruibilità, comfort ed efficienza senza rinunciare alla dinamicità caratteristica di Granturismo. In questa modalità lo scarico rimane discreto fino al superamento dei 5000 giri

Modalità Sport: la modalità Sport offre le migliori prestazioni dinamiche. La sonorità di scarico aumenta, il motore esprime il massimo delle prestazioni, il cambio diventa veloce e reattivo ed il setup delle sospensioni esalta la dinamica di guida. Il controllo di trazione lascia una maggiore libertà al controllo da parte del driver che in condizioni di sicurezza eventualmente può anche decidere di disattivare l'ESC.

Modalità Corsa: Tipicamente in un impiego pista la vettura addotta strategie di controllo minimo lasciando libertà al driver di mettere alla prova la propria capacità di guida. In questa modalità il pedale acceleratore diventa molto diretto e motore e cambio rispondono con estrema reattività. Le sospensioni aumentano il livello di smorzamento e la vettura assume un'altezza da terra per massimizzare il carico aerodinamico verticale. Il cruscotto digitale adatta la visualizzazione Corsa in modo da enfatizzare i contenuti maggiormente rilevanti per le prestazioni. La disattivazione dell'ESC eventualmente operata dal driver con il comando dedicato completa l'esperienza di guida Granturismo Corsa.

Nella modalità Sport o Corsa il guidatore ha la possibilità di attivare il Launch Control mediante l'uso del paddles “-“ e seguendo la procedura indicata nel cruscotto digitale.



