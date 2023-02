La Maserati Granturismo Modena è dotata del 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 cavalli e trasmissione AWD. Gli interni sono caratterizzati da un motivo grafico ricamato e impunturato, che si sviluppa su plancia, pannelli e sedili. Gli interni possono essere in pelle estesa nera, tan o greyge con cuciture tono su tono. Gli esterni sono caratterizzati da cerchi in lega da 20'' all'anteriore e 21'' al posteriore. Il design dello splitter anteriore è classico, la griglia anteriore è nera con listelli nero lucido e cornice cromo satinato; la stessa finitura viene usata per le maniglie e l'inserto al di sotto del logo Maserati posteriore, mentre quella identificativa del modello sul fianco e il logo Tridente sono nero lucido. Infine, le finiture per finestrini e i terminali di scarico sono cromate. Sul fronte delle prestazioni la Maserati Granturismo Modena scatta da 0 a 100 km in 3,9 secondi, da 0 a 200 km/h in 13 secondi netti e raggiunge i 302 km/h di velocità massima.



