Maserati Granturismo Primaserie

Realizzata in tiratura limitata, la GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary è disponibile in quattro configurazioni, con sole 75 unità prodotte per ognuna di esse, nei colori Grigio Lamiera e Nero Cometa per la versione Trofeo, Rame Folgore e Blu inchiostro per la versione 100% elettrica GranTurismo Folgore. A impreziosire le esclusive vernici sono i particolari delle rifiniture all'interno dell'abitacolo, con cuciture e ricami a contrasto, mentre il Tridente e il logo del 75° anniversario impreziosiscono le sedute e conferiscono una nota di carattere al look esterno sui coprimozzi, il parafango e il bagagliaio, definiti da una esclusiva finitura personalizzata.



