Maserati GranTurismo: ritorna la leggenda italiana e con Folgore è anche elettrica

Una caratteristica fondamentale di GranTurismo è rappresentata dalla nuova architettura elettronica sviluppata internamente da Maserati: questa riunisce in un unico centro di controllo tutti i sistemi fondamentali di dinamica e interagisce con il guidatore tramite il selettore di modalità sul volante (con quattro driving mode). Questa soluzione altamente tecnologica è in grado di dettare con precisione target e tempi agli attuatori, garantendo che siano tutti allineati, riducendo i tempi di intervento e consentendo un controllo predittivo, ovvero basato sulla previsione di come si comporterà la macchina, e non più reattivo.

Materiali riciclati

Folgore ha un'anima ecologica, e a ulteriore dimostrazione di ciò, per gli interni utilizza materiali sostenibili come l'Econyl, un nylon riciclato ottenuto tramite il recupero, tra l'altro, delle reti da pesca. Questo materiale, esclusivo Maserati, è caratterizzato da una superficie unica, molto opaca, che ricorda il tessuto delle mute da sub, impreziosita da una lavorazione laser in grado di creare disegni geometrici che richiamano il dinamismo naturale del mare. Inserti in Econyl sono presenti sui sedili, soffitto e montanti. All'esterno, specifici splitter, cerchi dedicati in nero lucido diamantato e diffusori anteriori consentono di massimizzare il Cx dell’auto di circa il 7% rispetto alle versioni con motore a benzina, contribuendo all'ottimizzazione dell'autonomia. Esclusiva per Folgore anche la colorazione: una tonalità rame cangiante, ispirata alla facciata del Guggenheim di Bilbao.

Il digital cockpit

L'abitacolo di GranTurismo è ovviamente dotato di tutti i più recenti elementi hi-tech, come il sistema Multimediale Maserati Intelligent Assistant, un Infotainment di ultima generazione e l'Head-up Display (optional). Maserati ha riprogettato anche l'interfaccia utente puntando su due schermi centrali (da 12’’ e 9’’) ergonomicamente posizionati per facilitare l’accesso ai comandi e non essere di ostacolo per le gambe. L'orologio di bordo, vera icona del passato, è stato reinterpretato in modo funzionale, e ora è riconfigurabile con diverse funzionalità: tre quadranti, quattro animazioni dinamiche (bussola, misuratore della forza G, acceleratore, e cronometro) e pop-up contestuali (collegamento smartphone via Bluetooth, ricarica wireless e funzionalità legate alla gestione della ricarica). Maserati ha intelligentemente scelto di integrare un assistente vocale come Alexa (Amazon) al posto di svilupparne uno proprio: questo ne espande le funzionalità anche al mondo esterno, ad esempio è possibile ricevere informazioni sulla propria destinazione mentre si guida o aprire il garage di casa poco prima di arrivare.

Oltre l'alta fedeltà

L'audio di GranTurismo garantisce un'esperienza di ascolto di livello superiore e un coinvolgimento unico grazie all'impianto Sonus faber di serie. Questo è disponibile in due livelli di personalizzazione che utilizzano fino a 19 speaker, un sound tridimensionale, e fino a 1.195 watt di potenza. I materiali e il design esclusivo dei diffusori producono un suono estremamente naturale anche grazie alla nuova tecnologia del subwoofer: non più a cassa nel vano baule, ma open air che si accoppia con la cavità esterna per ottimizzare prestazioni e spazi.L'alta qualità del sistema audio consente persino di riprodurre all'interno dell'abitacolo il caratteristico suono del Motore Maserati, anche nella versione elettrica.

Un'esperienza completa

Per garantire ai propri clienti un'esperienza “senza pensieri”, Maserati mette a disposizione dei propri clienti una propria rete di ricarica (Maserati Charging Network) che può già contare su 330mila stazioni distribuite in tutta Europa. Inoltre, per la ricarica casalinga, la Casa fornisce di serie un wallbox, con design esclusivo e assistenza all'installazione, in grado di fornire fino a 22 kW in corrente alternata (AC).Orgoglio italianoMaserati GranTurismo vuole rappresentare il massimo dell'italianità accostando la tradizione del territorio e l'artigianato italiano all'innovazione e alla tecnologia. Ad esempio, il motivo grafico della punzonatura degli interni della versione Modena richiama i segni grafici della piazza del Campidoglio di Michelangelo a Roma, lo sviluppo del software di gestione è totalmente made in Italy e, come già detto, l'impianto audio è stato affidato a Sonus faber (anche se purtroppo non rimane molto di italiano nel prestigioso marchio audio), ma soprattutto GranTurismo sarà prodotta integralmente a Mirafiori.