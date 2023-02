La Maserati Granturismo Trofeo è dotata dello stesso motore/trasmissione della versione Modena, spingendo però la potenza fino a 550 cavalli. Le linee esterne marcate e gli inserti in fibra di carbonio mettono in risalto la sportività di questa vettura. La versione Trofeo è caratterizzata dall'uso di pelle traforata. Gli interni in pelle nera sono impreziositi da impunture Chevron a contrasto nelle colorazioni giallo, rosso o grigio. In alternativa sono disponibili interni in colorazione Rossa o Ice, con impunture tono su tono. L'esterno presenta cerchi forgiati da 20'' all'anteriore e 21'' al posteriore. La versione è dotata inoltre specifici splitter anteriori, paraurti posteriore con inserti in carbonio e minigonne laterali in fibra di carbonio, e listelli della calandra in nero lucido. Il paraurti posteriore ha la caratteristica ugola Maserati. La scritta Trofeo e il Tridente su fiancata sono in cromo brunito. Sul fronte delle prestazioni la Maserati Granturismo Modena scatta da 0 a 100 km in 3,5 secondi, da 0 a 200 km/h in 11,4 secondi e raggiunge i 320 km/h di velocità massima.



