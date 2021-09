Maserati Grecale, il debutto si avvicina. 10 cose da sapere sul suv del tridente

Maserati Grecale foto

Se le foto ufficiali della Maserati Grecale non sono ancora state svelate, sono tanti gli avvistamenti su strada dei prototipi camuffati. Oltre ai test effettuati al simulatore presente all'interno del Maserati Lab, gli ingegneri del tridente stanno effettuando un lungo numero di prove dinamiche per valutare al meglio ogni aspetto della vettura.

Maserati Grecale uscita

Dopo il debutto in anteprima mondiale il 16 novembre, l'uscita della Maserati Grecale in concessionaria è attesa entro la prima parte del 2022 con una parte delle motorizzazioni. Successivamente arriveranno nuovi propulsori dalle potenze maggiori e anche in versione a zero emissioni. Per annunciare questo importante evento globale, la Casa di Modena ha scelto un’esplosione di colori che - si legge nella nota - “anticipa la potenza di un nuova brezza” in quanto il Grecale “è un vento che trasforma ogni giorno in qualcosa di eccezionale e soffierà sulla gamma Maserati”. Il Tridente ha ufficialmente iniziato il countdown che porterà al giorno del reveal di questo nuovo modello, che - com’è tradizione in Maserati - prende il nome da un vento. Il Grecale è un vento mediterraneo che soffia da nord-est e che porta ad ovest un clima asciutto e senza perturbazioni. Nel caso del secondo suv nella storia di Maserati, questo nome evoca un spirito intenso, rivoluzionario, eccezionale.

Maserati Grecale integrale

Naturalmente la nuova Maserati Grecale sarà abbinata anche alla trazione integrale, opzione che le permetterà di unire ottime prestazioni su strada alla possibilità di affrontare in totale sicurezza anche percorsi offroad. Come su Levante arriveranno anche modalità di guida dedicate alla guida in fuoristrada e su fondi a bassa aderenza.

Maserati Grecale elettrica

La nuova Maserati elettrica sarà realtà. Nonostante verrà prodotta molto probabilmente sulla piattaforma Giorgio, la stessa del suv Alfa Romeo Stelvio, il suv verrà proposto anche in una versione a zero emissioni. La Grecale elettrica arriverà indicativamente nel biennio 2022/2023.

Maserati Khamsin

La tradizione di dare alle auto i nomi dei venti più famosi nel mondo iniziò nel 1963 con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2013 il ritorno della denominazione Ghibli e nel 2016 il debutto di Levante, il primo suv della storia del marchio.