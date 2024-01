Maserati Grecale Folgore

L’elettrificazione della Maserati partita con la GranTurismo prosegue con la variante a batteria del suv Grecale in attesa del debuttodella versione full-electric dell’hypercar Mc20, entrata nella fase finale della messa a punto. La Grecale a elettroni si chiama Folgore come l’analoga GranTurismo e come tutte le prossime Maserati a batteria. In vendita dai primi mesi del 2024, il primo suv full-electric della casa del Tridente si distingue esteticamente dalle altre Grecale solo per alcuni dettagli ed è spinto da un powertrain formato da due motori, uno per asse che formano anche il primo sistema di trazione integrale elettrificato della Maserati, che eroga 557 cavalli e una coppia di 820 Nm. Numeri che pongono la Folgore al vertice della gamma Grecale. In grado di raggiungere i 220 all’ora e di toccare i 100 orari in 4”1, la Grecale Folgore è alimentata da una batteria da 105 kWh che grazie alla rete elettrica a 400 V è ricaricabile in corrente continua fino a 150 kW, in questo caso un pieno dal 20 all’80% si effettua in mezzora, che promette un’autonomia di 500 chilometri.

