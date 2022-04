Maserati Grecale Lunghezza

Le dimensioni della Maserati Grecale la posizionano nel segmento dei D-Suv premium, con una lunghezza pari a 4.846 millimetri, 1.670 mm in altezza, 2.163 mm in larghezza e un passo di 2.901mm. Come Mc20 Grecale mostra una impostazione all’anteriore non più orizzontale ma verticale e adattato alle esigenze di un suv. Il frontale caratterizzato da una calandra bassa e da una griglia dalle dimensioni generose, spostata in avanti sulla versione Trofeo. Nella parte posteriore le fanalerie a boomerang, ispirate alla 3200 GT di Giugiaro, si integrano con una impostazione tipica del marchio emiliano e con una linea trapezoidale.

