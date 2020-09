Maserati Grecale, il primo suv elettrico del Tridente

Il suv Maserati arriverà il prossimo anno e sarà prodotta a Cassino. Si chiamerà Grecale, come il vento mediterraneo che soffia impetuoso da nord-est, e giocherà un ruolo di primo piano per lo sviluppo del marchio fanno sapere da Maserati. Dal 2022 ci sarà anche la più attesa delle versioni, quella 100% elettrica.

La Grecale sarà compatta, ma adatta alla famiglia e, soprattutto, rispetterà integralmente la tradizione del brand del Tridente. Un pò più piccola della Levante riprende la tradizione introdotta nel 1963 con la Mistral di utilizzare il nome di un vento per una vettura. Si tratta di un prodotto Interamente sviluppato in Maserati, come sottolineano gli uomini del Tridente e sarà utile ad aumentare la copertura di mercato del brand. Per quanto riguarda il resto le bocche restano, per ora, cucite. Intanto il conto alla rovescia per la Grecale è già da oggi cominciato.