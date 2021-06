Maserati Grecale, tutto quello che sappiamo sul nuovo suv del Tridente

3' di lettura

Il debutto della nuova Maserati Grecale si avvicina. Entro il 2021 il nuovo suv del marchio Tridente sarà presentato in veste ufficiale, dopo i tanti avvistamenti su strada e l'esclusivo test drive realizzato da Carlos Tavares in persona. Il Ceo del gruppo Stellantis ha voluto infatti guidare in anteprima il nuovo Grecale, suv dalle dimensioni più compatte rispetto al Levante e caratterizzato da una dinamica di guida pronta a diventare un riferimento del segmento. La nuova Maserati Grecale arriverà anche in versione ibrida e molto probabilmente in versione elettrica.



Nuova Maserati Grecale

Atteso sul mercato nel 2021, il nuovo Maserati Grecale è stato mostrato per la prima volta nel 2020 in occasione della visita al Maserati Lab, centro di sviluppo di tutti i nuovi modelli del Tridente tra cui l’inedita supersportiva MC20. Tornando al Grecale si tratterà di un suv di segmento D (ovvero più corto del Levante e con una lunghezza indicativa sui 4.75) che andrà a competere con modelli come Porsche Macan. Sul fronte delle motorizzazioni arriveranno unità termiche, con potenze attese superiori ai 500 cavalli e naturalmente anche versioni elettrificate ed elettriche.



Nuovo Maserati suv

Caratterizzato da uno stile che sottolinea sportività e dinamismo, secondo i tecnici Maserati il nuovo Gregale sarà in grado di abbinare prestazioni di riferimento a grande spazio a bordo. Per quanto riguarda il nome scelto, dare alle auto i nomi dei venti più famosi nel mondo è una tradizione in Maserati. Tutto iniziò nel 1963 con la Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2016, Levante, e ora Grecale, un vento mediterraneo intenso. A bordo l'ambiente sarà connesso e il sistema di infotainment sarà molto probabilmente il sistema multimediale Mia (Maserati Intelligent Assistant) compatibile anche con Amazon Alexa.



Maserati Grecale 4x4

Naturalmente la nuova Maserati Grecale sarà abbinata anche alla trazione integrale, opzione che le permetterà di unire ottime prestazioni su strada alla possibilità di affrontare in totale sicurezza anche percorsi offroad. Come su Levante arriveranno anche modalità di guida dedicate alla guida in fuoristrada e su fondi a bassa aderenza.



Maserati Grecale, Carlos Tavares alla guida

John Elkann e Carlos Tavares, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato di Stellantis hanno visitato lo storico stabilimento Maserati di Via Ciro Menotti a Modena. Elkann e Tavares hanno incontrato Davide Grasso, Ceo di Maserati e insieme hanno visitato la nuova linea di produzione della supersportiva MC20, il nuovo reparto verniciatura e il nuovo Nettuno Engine Lab. Carlos Tavares ha anche visitato il Maserati Innovation Lab in Via Emilia Ovest a Modena. Concludendo la giornata in Maserati, Tavares ha infine testato sulle strade modenesi un prototipo della nuova Grecale.