Maserati Levante

Levante è il primo SUV realizzato da Maserati. Una vettura che declina in modo assolutamente unico ed originale tutto il dna del marchio del Tridente. Il design, seppur distintivo, appare immediatamente riconoscibile grazie alla scultorea calandra Shark Nose ed al tetto spiovente con montante laterale e lunotto in stile granturismo. Anche all'interno si respira tutta la raffinatezza tipica di Maserati. Lavoro di fino anche sugli aspetti legati alla dinamica che risulta in linea con quello che ci aspetta da una Maserati. Scocca irrigidita del 20% rispetto a Ghibli e sospensioni con ammortizzatori ad aria SkyHook assicurano un perfetto equilibrio tra sportività, comfort e capacità di assorbire ogni imperfezione del terreno. L'altezza da terra è variabile tra i 17 cm in modalità sport ed i 21 cm in modalità offroad.

