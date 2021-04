Maserati Levante Hybrid, il suv del Tridente diventa ibrido

4' di lettura

L'elettrificazione di Maserati continua con il debutto della nuova Levante Hybrid, novità italiana più attesa al Salone di Shanghai. Il suv del Tridente sarà disponibile da giugno nella versione spinta dalla motorizzazione ibrida con sistema a 48 volt da 330 cavalli di potenza. Il nuovo quattro cilindri, già montato sulla Ghibli Hybrid, punta ad abbinare i bassi consumi della motorizzazione diesel alle prestazioni del V6 a benzina. Come tradizione le prestazioni di guida saranno un valore aggiunto del suv ibrido emiliano, amplificate dall'inconfondibile sound di Maserati. Caratterizzata dai dettagli blu, la novità elettrificata è sempre connessa grazie al programma Maserati Connect e monta l'ultima generazione del sistema multimediale Mia (Maserati Intelligent Assist) basato su Android Automotive.



Nuova Maserati Levante Hybrid, Stile



Esteticamente la a nuova Maserati Levante Hybrid monta i fanali posteriori con il boomerang design, già introdotto con la versione MY21. Per enfatizzare la forma a boomerang i fanali sono stati realizzati con una innovativa tecnologia di iniezione 3K che consente al fanale di avere una lente tricolore: nera nella parte perimetrale, rossa nella parte centrale e trasparente nella parte inferiore. Gli esterni sono contraddistinti da una serie di inserti cromati nella fascia anteriore, piastre di protezione cromate all'anteriore e al posteriore, spoiler posteriore in tinta vettura, pinze freno di colore Blu Cobalto (optional) e cerchi in lega Zefiro da 19”.



Interni Maserati Levante Hybrid



Gli interni presentano lo schermo centrale da 8”4 con risoluzione e grafica migliorati e, soprattutto, con un effetto visivo che lo fa apparire come un unico schermo ricurvo su cui sono state intagliate le bocchette dell'aria, portando a una lettura verticale di tutto l'insieme. La parte inferiore dei display presenta la scritta Maserati retro serigrafata all'interno dello schermo, regalando un effetto tridimensionale. Il quadro strumenti che comprende un contagiri e un tachimetro di grandi dimensioni, sempre analogici, ma con grafica rivista, a fianco di un display TFT da 7”, ha un look tecnologicamente avanzato. Sono state riviste anche la risoluzione e la grafica del display tra contagiri e contachilometri, ora abbinata a quella del grande schermo centrale con l'introduzione dei contorni dorati che ne caratterizzano e impreziosiscono l'aspetto.



Maserati Levante ibrida, come funziona



Il sistema ibrido permette di avere la stessa ripresa della versione diesel unita alla potenza e all'accelerazione del V6 benzina da 350 cavalli con un notevole risparmio del consumo di anidride carbonica che si riduce di più del 18% rispetto al benzina e del 3% rispetto al diesel secondo i dati Wltp. Il sistema ibrido 48 volt Maserati è costituito da quattro elementi: BSG, batteria, eBooster e un convertitore dc/dc. Il BSG (Belt Starter Generator) svolge la funzione di un alternatore, permette di recuperare l'energia in frenata e decelerazione e va a caricare la batteria posta nel vano baule che, a sua volta, serve ad alimentare l'eBooster di cui è dotato il motore.



Lo scopo della presenza di un compressore elettrico sulla vettura è quello di andare a supportare il turbocompressore classico, lavorando in serie con lo stesso, supportando l'erogazione di potenza del motore ai bassi regimi. La strategia di funzionamento del sistema ibrido permette di avere sempre a disposizione l'eBooster, tramite batteria o BSG, qualora fosse necessario. L'accoppiata BSG ed eBooster permette di dare un extra boost anche quando il motore va a pieno regime in modalità sport, momento in cui si possono godere appieno dei benefici relativi alle prestazioni, mentre in modalità normale serve a dare equilibrio a consumi e prestazioni.