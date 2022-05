Maserati Mc20 Cielo, la supercar si scopre grazie a un tetto hi-tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

In concomitanza con la bella stagione arriva la Maserati Mc20 Cielo, versione scoperta della supersportiva del Tridente. Il nuovo modello riporta nella gamma Maserati sia un modello con abitacolo open-air dopo l'uscita di scena della GranCabrio sia una scoperta con carrozzeria targa e motore posteriore anni dopo l'hypercar Mc12. La Cielo porta sulla scena tecnologie specifiche, in particolare l'originale padiglione retrattile in vetro elettrocromatico e innovazioni destinate anche al My2023 della consanguinea. Alla quale resta legata con la meccanica nascosta sotto la linea disegnata dal Centro Stile Maserati di Torino e definita aerodinamicamente nella galleria del vento, oltre che con lo sviluppo del progetto e la produzione a Modena.

Maserati Mc20 Cielo, un tetto in vetro innovativo ed esclusivo

Alle tecnologie della Coupé la Mc20 Cielo aggiunge un ulteriore elemento che, in un sol colpo, le consente sia di rispettare la strategia della nuova era Maserati che affida a ogni modello il compito di portare alla ribalta importanti innovazioni sia di essere una scoperta dalla personalità unica. Quest'ultma è impressa dal tetto retrattile in vetro elettrocromatico, che permette alla Cielo di trasformarsi di scoprire e coprire in soli 12”, in questo caso consentendo ai passeggeri di scegliere anche se viaggiare isolati o in contatto con l'esterno grazie alla tecnologia Pdlc, ovvero Polymer Dispersed Liquid Crystal. Infatti, tramite un comando touch che attiva una sollecitazione elettrica si può cambiare in un istante la trasparenza del vetro arrivando a opacizzarla del tutto.

Maserati Mc20 Cielo, la linea è l'incontro tra forma e funzione

Quando il tetto copre l'abitacolo la silhouette della Cielo non è molto differente da quella dell'altra Mc20, anche se la parte posteriore della vettura è stata ampiamente ridisegnata. Le modifiche non influiscono sulle dimensioni, poiché la lunghezza di 4,67 metri e la larghezza di 1,97 metri sono le stesse della Coupé mentre l'altezza sale solo di poco arrivando a 1,22 metri. La Cielo ha sempre porte ad apertura a farfalla come la Coupé, dietro le quali c'è però una coda completamente ridisegnata. Il nuovo lato B s'inserisce nei lineamenti Mc20 rispettando l'incontro tra forma e funzione per premiare l'efficienza aerodinamica, la gestione dei flussi termici e il dinamismo. Ma non è tutto, perché è diverso anche il disegno della cover del motore in cui svettano le pinne che sagomano il profilo della vettura sulla falsariga di quello della Coupé e che sono anche dei rollbar di sicurezza. Fra le pinne c'è un cristallo discendente: a vettura aperta diventa un wind-stop regolabile elettricamente che protegge l'abitacolo dai vortici d'aria, mentre quando il tetto è sollevato funge da lunotto ed eventualmente da terzo finestrino, in quanto può essere parzialmente abbassato. Il cofano della Cielo è privo della “finestra” che sulla Coupé mette in bella vista il poderoso motore della serie Nettuno, perché la cover è intera per celare l'alloggiamento del tetto.

Maserati Mc20 Cielo, nell'abitacolo tanta digitalizzazione

La presentazione e l'impostazione dell'interno della Cielo ricalcano quelli della Coupé. La dotazione hi-tech poggia sui display da 10,25” della strumentazione e quello dell'infotainment dell'ultima generazione del sistema Mia (Maserati Intelligent Assistant) basato su Android Auto che è sempre connesso e con il quale si può interagire attraverso una specifica app o anche da casa, utilizzando l'assistente personale Amazon Alexa & Google Assist. Nell'arredamento in cui spicca l'esteso uso di carbonio sono integrati il caricabatteria wireless per i device, comandi razionalmente disposti per essere facilmente individuati e azionati, compresi quelli sul volante. La Cielo introduce nella gamma Mc20 il selettore della configurazione vettura digitale e touch sul tunnel centrale, che indica sul piccolo schermo la taratura delle sospensioni elettroniche e la modalità di guida scelta dal guidatore. La MC20 Cielo ha cinque modalità di guida contraddistinte da uno specifico colore: verde per la wet, blu per la gt, rosso per la sport, giallo per la corsa e arancione per la Esc off. Facendo swipe sul display si accede ai settaggi delle sospensioni, che includono per ogni drive mode impostato anche step differenti di rigidità selezionabili dal guidatore.

Maserati Mc20 Cielo, conferma il motore Nettuno ma rinforza la scocca

Il motore posteriore centrale abbinato al cambio a doppia frizione con otto marce della Cielo è il V6 a 90° biturbo di 3 litri della Coupé. Sviluppa 630 cavalli e 730 Nm di coppia e permette a questa Mc20 di oltrepassare i 320 all'ora di velocità e di raggiungere i 100 orari in 3” e i 200 in 9”2. La Cielo si basa sulla monoscocca in carbonio e materiali compositi sviluppata per tutte le varianti della Mc20. L’architettura e la geometria della monoscocca sono uniche per le tre versioni, ma differiscono per la distribuzione delle fibre e dei layers di carbonio consentendo così di avere monoscocche con caratteristiche strutturali differenti in funzione delle diverse tipologie di vetture: quella della coupé aveva il focus su leggerezza e performance, quella della Cielo ha richiesto più rigidezza torsionale non avendo il tetto mentre quella della versione elettrica avrà più resistenza generale e maggiori protezioni nella zona dedicata alle batterie. Grazie alla monoscocca e alla carrozzeria in carbonio e a dispetto dei pesi portati in dote dai servomeccanismi del tetto elettrico la massa della Cielo è di poco superiore a quella della Coupé: 1.540 kg. Valore che origina un rapporto peso/potenza di 2,44 kg/cv.