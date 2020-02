Maserati MC20, la nuova super sportiva del Tridente La nuova Maserati si chiamerà MC20 e sarà presentata a fine maggio. Acronimo di Maserati Corse, sarà costruita nello storico stabilimento di Modena di Simonluca Pini

Maserati MC20. È questo il nome scelto per la nuova Maserati, modello che inaugura la nuova era del costruttore modenese. Acronimo di Maserati Corse 2020, la nuova Maserati MC20 celebra il ritorno della casa del Tridente nel mondo delle competizioni ma soprattutto segna un punto di svolta in materia di elettrificazione. La nuova MC20 arriverà anche in versione elettrica e questo lungo elenco di novità ha comportato importanti lavori di aggiornamento per lo storico impianto di Viale Ciro Menotti a Modena.

Nuova Maserati 2020

La nuova Maserati MC20 rappresenta l'evoluzione della leggendaria MC12, la vettura che nel 2004 segnò il ritorno del Tridente nelle competizioni dopo 37 anni. L'hypercar emiliana sui campi di gara

collezionò tra il 2004 e il 2010 22 vittorie (di cui 3 successi assoluti alla 24 Ore di Spa) e 14 titoli nel FIA GT tra Coppe Costruttori, Campionati Piloti e Campionati a Squadre.

Maserati M240



Conosciuta come Maserati M240, sigla che identifica il codice di progetto, la nuova Maserati MC20 sviluppata dal Maserati Lab riprende la dicitura della leggendaria Tipo26. Infatti il 26 era legato all'anno di produzione come lo è il 20 per la nuova sportiva presentata appunto dal 2020. Successivamente alla Maserati MC20, nel corso del 2021, inizierà la produzione delle nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio. Per questi due modelli, attesi anche con motorizzazioni elettriche, la casa di Modena ha scelto il polo produttivo di Mirafiori a Torino.

Maserati MC20 elettrica

La nuova Maserati MC20 sarà prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, dove sono già stati avviati i lavori di aggiornamento della linea di produzione destinati ad ospitare anche una versione elettrica. Per ora nessuna informazione sulla Maserati MC20 elettrica, ma

Per completare ulteriormente le aree destinate alla produzione nell'impianto emiliano, è già iniziata la costruzione di una nuova linea di verniciatura, caratterizzata da avanzate tecnologie innovative a basso impatto ambientale.