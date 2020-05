Maserati MC20, nuovi dettagli e foto della supercar e una versione dedicata a Stirling Moss Il brand italiano ha rilasciato qualche immagine modello che sarà prodotto entro la fine dell'anno di Corrado Canali

MC20, la supercar di Maserati che ispirerà tutti i futuri modelli del Tridente nonostante le molte camuffature che ancora la caratterizzano, svela altri inediti dettagli come il profilo a cuneo che è di sicuro tipico di tutte le supercar che prevedono un motore collocato in posizione centrale-posteriore. Grintose anche le due feritoie nel lunotto e lo spoilerino che ne impreziosire la coda, al di sopra dei fanali a sviluppo orizzontale, oltre degli scarichi cesicamente corsaioli al centro del fascione.

La Maserati MC20, come è stato già anticipato, verrà prodotta nella storica fabbrica di Modena che si è rinnovata per l'occasione e sarà una supercar di razza caratterizzata da una tecnica raffinata, a partire dal un esclusivo telaio in fibra di carbonio. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate il motore dovrebbe essere un 6 cilindri biturbo di 600 cv di potenza massima, il primo di una nuova famiglia di powertrain sviluppati direttamente in autonomia dal brand del Tridente, al quale si affiancherà in seguito un motore elettrico per definire un innovativo sistema ibrido che potrebbe superare i 700 cv.



Infine, ma non prima del 2022 arriverà anche la versione 100% elettrica. Con le immagini ultime arrivate, oltre a focalizzare dei dettagli che non era stati ancora svelati della Maserati MC20, il brand modenese ha voluto rendere un doveroso omaggio a Stirling Moss, il pilota inglese scomparso di recente e che ha legato il suo nome negli anni d'oro della Maserati: Moss ha disputato, infatti, il campionato Formula Uno del 1956 e alcune gare di quello successivo, al volante della Maserati 250 F. Moss, inoltre, ha portato alla vittoria la Maserati in 16 gare complessive, fra cui l'iconico Gran Premio di Monaco del 13 maggio 1956. Il pilota inglese ha in seguito guidato altri modelli della Scuderia Maserati, dalla Tipo 60 Birdcage alle altrettanto iconiche Tipo 61 e 300 S.