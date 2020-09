Maserati Mmxx

MC20 è stata presentata al mondo il 9 settembre a Modena in occasione dell'evento “MMXX: The time to be audacious”.Da qui la sigla MMXX. L'evento di presentazione è stato organizzato nell'Autodromo di Modena dove è stato allestito un palco monumentale: alto 23 metri, largo 33 e profondo 30 metri, con una pedana ruotante centrale dal diametro di 500 cm. La è struttura era sovrastata da un imponente mega schermo a led, con una superficie di 630 metri quadri. Lo show, in diretta streaming, è stato accompagnato a distanza da due “mirror event” in contemporanea a New York e Tokyo.