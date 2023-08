Maserati alla Monterey Car Week celebra i 75 anni della GranTurismo e svela MCXtrema

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maserati celebra durante la Monterey Car Week 2023 (California), in programma dall’11 al 20 agosto, la sua ricca storia con la global premiere della MCXtrema, hypercar omologata per il solo utilizzo in pista e derivata dalla MC20, unitamente al debutto in Nord America delle due GranTurismo One Off Luce e Prisma. La Casa del Tridente segna inoltre un importante traguardo, celebrando i 75 anni dell'iconica GranTurismo.

MCXtrema: l’anteprima mondiale

Concepita come un’auto da pista, la MCXtrema eredita le caratteristiche della MC20, la vettura di punta di Maserati, arricchendole con specifiche tecniche che si spingono oltre i confini delle prestazioni automobilistiche. Questa vettura all'avanguardia, che rappresenta un mix di lusso, tecnologia e velocità, sarà prodotta in soli 62 esemplari.

MCXtrema è inoltre accompagnata dal debutto americano delle GranTurismo Luce e Prisma. Create per celebrare il 75° anniversario della GranTurismo, queste due versioni Fuoriserie One Off sono state presentate per la prima volta quest'anno alla Milano Design Week e rappresentano un esempio dell'artigianalità e della maestria tutta italiana di Maserati.

House of Maserati: le auto in esposizione

La settimana ricca di iniziative prende il via con una serie di attività presso l’House of Maserati, che rappresenta in modo particolarmente lussuoso l'inconfondibile stile italiano del marchio.

Tra le vetture firmate Maserati in esposizione, gli appassionati trovano la GranTurismo PrimaSerie (versione Trofeo) e la GranTurismo Folgore (full-electric), oltre ad altri modelli di rilievo e allestimenti Fuoriserie.