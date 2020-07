Maserati Nettuno, il nuovo motore della MC20 Completamente realizzato a Modena, il nuovo motore V6 assicura alla nuova Maserati MC20 630 cavalli di potenza di Simonluca Pini

Completamente realizzato a Modena, il nuovo motore V6 assicura alla nuova Maserati MC20 630 cavalli di potenza

Maserati Nettuno. È questo il nome del nuovo motore disegnato e progettato nei laboratori e nelle officine della Casa del Tridente a Modena, tra il Maserati Innovation Lab di Via Emilia Ovest e le officine di Via Delle Nazioni dove storicamente trovava la propria sede Maserati Corse. Il nuovo propulsore atteso al debutto sulla Maserati Mc20 è stato quindi sviluppato presso il Polo Motori dello storico impianto di Viale Ciro Menotti, dove sarà anche prodotto e dove sono in via di allestimento anche la nuova linea produttiva e la nuova verniciatura alla nuova coupé. La realizzazione del nuovo motore rientra in un piano ambizioso che rappresenta un momento storico per l'azienda. Si tratta di una nuova era che inizierà ufficialmente il 9 e 10 settembre prossimi a Modena in occasione dell'evento “MMXX: The time to be audacious”. Saranno svelati modelli inediti, che vedranno la luce nei prossimi anni, innovativi sistemi di propulsione oltre ad ambiziosi programmi sviluppati dalla Casa del Tridente.



Maserati Nettuno, potenza

Il nuovo motore è un 6 cilindri a V di 90°, biturbo, 3.0 litri di cilindrata a carter in grado di erogare 630 cavalli a 7500 giri/minuto e ben 730 Nm di coppia a partire da 3000 giri/minuto. Si tratta di un'operazione strategica per la Casa del Tridente che, oggi, può offrire per la nuova MC20, un progetto “100% Made in Modena”, a partire proprio dal motore, il cuore della nuova vettura. La potenza specifica è di 210 CV/litro e il rapporto di compressione è di 11 a 1: la corsa di 82 mm e l'alesaggio di 88 mm.

Tecnologia sviluppata per la Formula 1

L‘anima di questo motore è l'innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione, una tecnologia sviluppata per la Formula 1 e ora disponibile per la prima volta in un propulsore destinato ad equipaggiare una vettura stradale. Tre sono i principali componenti a partire dalla precamera: di fatto una camera di combustione interposta tra la candela centrale e la camera di combustione tradizionale il cui collegamento avviene attraverso una serie di fori con geometria opportunamente studiata. Il secondo componente è la candela laterale: una candela tradizionale che funge da supporto, per garantire la regolare combustione del motore quando quest'ultimo si trova a lavorare in punti di funzionamento dove l'utilizzo della precamera non è necessario. Il terzo è il doppio sistema di iniezione indiretta e diretta: accoppiato alla pressione di alimentazione combustibile a 350 bar ha lo scopo di diminuire la rumorosità a bassi giri, ridurre il livello di emissioni e migliorare i consumi.

Specifiche Motore Maserati Nettuno

Produttore: Maserati

Architettura motore: V6 90°

Cilindrata: 3.0 l

Alesaggio per Corsa: 88 x 82 mm

Rapporto Compressione: 11: 1

Ordine di Scoppio: 1-6-3-4-2-5

Potenza Massima: 630 cv @ 7500 rpm

Coppia Massima: 730 Nm @ 3000 – 5500 rpm

Regime massimo di rotazione: 8000 rpm

Sovralimentazione: BiTurbo con valvole WasteGate attuate elettronicamente

Sistema Accensione: Doppia Candela con Precamera passiva

Pompa di lubrificazione: Pompa olio a cilindrata variabile in continuo

Sistema di Lubrificazione: Carter a secco con modulo di recupero e serbatoio olio esterno

Sistema iniezione: PDI (Iniezione diretta 350bar + Iniezione Indiretta 6bar)

Distribuzione: Doppio asse a camme in testa con fasatura variabile

Larghezza motore: 1000 mm

Altezza motore: 650 mm

Lunghezza motore: 600 mm

Massa motore (secondo DIN GZ): <220 kg

Livello emissioni: EU6D/China 6B/Ulev 70