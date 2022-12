Maserati: il primo marchio italiano in Formula E. Ecco com'è la livrea di Tipo Folgore

Oggi Folgore identifica i nuovi modelli 100% elettrici della gamma Maserati e, 96 anni dopo la storica vittoria, passato e futuro si incontrano nella nuova Maserati Tipo Folgore, per tornare a competere sui circuiti di tutto il mondo.

Maserati Tipo Folgore: caratteristiche tecniche

La monoposto elettrica del Tridente sarà la vettura di Formula E più veloce ed efficiente di sempre, grazie alle caratteristiche della Gen3: la potenza massima è di 350 kW (476 cv) sull’asse posteriore, 100 kW in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il nuovo propulsore anteriore aggiunge 250 kW ai 350 kW del posteriore, con un conseguente recupero di energia fino a 600 kW: più del doppio della capacità rigenerativa dei veicoli Gen2. Il freno ad attrito supplementare è gestito da un'unità brake-by-wire.

Altro miglioramento riguarda la capacità di ricarica ultra rapida delle vetture Gen3 che dovrebbe aggiungere circa 600 kW di energia durante la gara. Questo significa che i caricatori della nuova generazione di Formula E saranno quasi due volte più potenti di quelli commerciali più avanzati esistenti nel mondo.

Maserati Tipo Folgore scenderà in pista dal 13 al 16 dicembre per i test pre-stagionali a Valencia, in Spagna, prima di debuttare all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il 14 gennaio 2023, per il primo dei diciassette appuntamenti in programma.