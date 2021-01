Maserati Quattroporte, la versione Folgore nel 2023

Ha un nome leggendario la nuova gamma elettrica del brand di Modena, per essere in aggiunta pronta a diventare una delle offerte green più complete nel settore di lusso fra quelli ad alte prestazioni. Seguendo l'esempio di altri costruttori concorrenti, Maserati con la nuova griffe Folgore proporrà un lungo elenco di modelli tutti 100% elettrici a partire dalle nuove sportive GranTurismo e GranCabrio le prime in arrivo ma arriverà anche l'intrigante granturismo MC20 a zero emissioni. Il lungo elenco prevede, inoltre, che l'ammiraglia Quattroporte sia pure a partire non prima del 2023 dovrebbe essere proposta nella versione a batteria e a zero emissioni.